Rapid – FCU 0-0 / Oltenii simt că puteau pleca cu toate punctele de la Mioveni

Rapid București și FCU Craiova au încheiat la egalitate, scor 0-0, partida susținută luni seară, pe stadionul „Orășenesc“ din Mioveni.

Flavius Stoican: „Este un punct pentru moral“

La finalul întâlnirii, antrenorul oltenilor, Flavius Stoican, s-a declarat mulțumit de joc, dar și de punctul obținut.

„Cred că Rapidul a avut inițiativa, cel puțin în prima repriză, apoi, în cea de-a doua, lucrurile s-au echilibrat. Au avut și ei ocazii, dar și noi am avut una foarte mare și puteam să plecăm cu toate cele 3 puncte. Până la urmă este un punct pentru moral, pe care-l acumulăm în clasament. De când am venit am văzut la jucători o atitudine bună, dorniți, determinați“, a spus Stoican, la Digi.

Acesta a explicat de ce folosește alternativ cei doi portari din lor: „Nu vreau să se ajungă să fie doar el (Mogoșanu – n.r.) titular și pe celălalt să-l țin rezervă, pentru că eu cred în ambii portari. Sunt jucători care își fac bine datoria și pentru felul cum se antrenează nu vreau să existe diferențe între ei. Robert Popa este un portar tânăr, cu calități, iar Mogoșanu ați văzut că astăzi a avut câteva parade excepționale. Nu vreau ca unul să ajungă la un anumit nivel și celălalt să fie rezervă“.

Cât despre meciul următor, cel cu Sepsi, Flavius Stoican a subliniat că își dorește revanșa, după ce covăsnenii au eliminat-o pe FCU din Cupă: „Cu Sepsi va fi un meci greu, întâlnim o echipă care joacă un fotbal bun. Are jucători tehnici și nu se tem când au mingea la picior. Trebuie să fim foarte atenți și mai inteligenți decât ei. De mâine vreau să începem să pregătim această partidă, pentru că țin foarte tare să ne luăm revanșa, mai ales că jucăm acasă“.

Dragoș Albu: „Trebuie să ne întărim ca echipă“

Din rândul jucătorilor lui FCU, Dragoș Albu crede că punctul obținut este bun, dar nu suficient ca echipa sa să ocupe un loc liniștitor.

„E un punct important, cu o echipă care a început destul de bine. Trebuie să ne gândim la următoarele meciuri și să le câștigăm, pentru că avem nevoie de puncte. Trebuie să ne întărim ca echipă. Atitudine cred că am avut în majoritatea meciurilor, însă avem nevoie de goluri. Asta ne lipsește. Jucând cu tribunele goale, acest meci este ca un joc amical. A fost urât, un meci de luptă, însă este un punct important pentru noi și trebuie să ne gândim la următorul meci. Trebuie să ne luăm revanșa în fața lui Sepsi, după eliminarea din Cupă“, a spus mijlocașul lui FCU.

Sorin Bușu: „Puteam să plecăm cu toate cele 3 puncte“

Și fundașul Sorin Bușu a rămas cu impresia că FCU putea obține mai mult din meciul cu Rapid.

„A fost un meci muncit. Ne așteptam să fie un meci de luptă, am venit pregătiți pentru asta și cred că puteam să plecăm cu toate cele trei puncte cu puțină șansă. Prima repriză a fost echilibrată, poate au fost puțin mai periculoși ei. În repriza a doua am intrat mai bine în meci, mai hotărâți și cred că puteam să înscriem dacă ne gândim la ocazia lui Compagno. Dacă intrăm la fel de montați și cu aceeași atitudine cred că o să reușim să legăm mai multe meciuri fără înfrângere“, a spus Bușu.

Întrebat despre meciul viitor, cu Sepsi, Sorin Bușu a spus: „Am jucat acum câteva zile cu ei, sunt o echipă foarte bună. Va fi un meci greu, dar noi vrem să continuăm această serie și să luăm cel puțin un punct“.

