Cupa României / Alex Tudorie: „Trebuie să arătăm la fel de bine și în play-off”

Intrat după pauză, în locul Elvir Koljic, Alexandru Tudorie a contribuit cu un gol la victoria Universităţii Craiova în faţa grupării Viitorul Pandurii, scor 3-0, în prima manşă a semifinalei Cupei României. Atacantul Ştiinţei a afirmat după joc că este bucuros de reuşita sa şi a echipei şi că îşi doreşte ca echipa să arate aceeaşi poftă de joc şi în confruntările din play-off-ul Ligii 1.

„Mă bucur că am câştigat şi că am marcat. Acum trebuie să ne vedem de următorul meci. Începe play-off-ul şi trebuie să arătăm la fel de bine. Mister ne-a zis că trebuie să arătăm că suntem echipă de Liga 1 cu pretenţii la titlu, iar eu cred că s-a văzut asta. Am intrat motivaţi. Aşa trebuie să facem mereu si totul va veni de la sine. Trebuie să avem aceeaşi motivaţie în fiecare meci. Noi, în atac, încercăm să înscriem la fiecare meci. Nu ne-a ieşit la ultimul meci, nici în cel cu FCSB. Sper să o facem în următorul şi să luăm toate cele 3 puncte”, a declarat Alexandru Tudorie.

Gălăţeanul de 25 de ani şi 1.92 metri mai are contract cu Universitatea Craiova până pe 30 iunie 2021. Alexandru Tudorie este evaluat de Transfermarkt la 400.000 de euro.

Pentru Universitatea Craiova urmează bătăliile din play-off. Prima este programată sâmbătă, 17 aprilie, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, oponentă fiind Sepsi Sf. Gheorghe.

Citeşte şi: