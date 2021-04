Antrenorul formației Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Cristian Lupuț, a fost mulțumit de cum s-a prezentat echipa sa în Bănie, în prima manșă a semifinalei Cupei României, chiar dacă Universitatea Craiova s-a impus categoric, cu 3-0.

„Am intrat temători. Am intrat cu 1-0 după o fază fixă… Am intrat foarte bine în joc, am avut acea fază fixă prin Dragu la finalul primei repriză. Una peste alta, consider că băieții au încercat să se ridice la nivelul competiției. E meritul lor că au ajuns în semifinală și e un lucru extraordinar pentru imaginea clubului. Mergem mai departe, pentru că sâmbătă ne așteaptă un joc foarte greu la Bacău“, a declarat Cristian Lupuț.

„Atât timp cât mai sunt speranțe trebuie să profităm. S-a ratat obiectivul, participarea în play-off, și echipa este puțin afectată. Am sperat foarte mult de la acest meci, în sensul că voiam să ne revenim, să demonstrăm că putem și nu am făcut un joc rău din punct de vedere tehnic și tactic. Am întâlnit o echipă bună, în primele trei din România, cu jucători de calitate, deci sunt mulțumit. Este o diferență foarte mare“, a completat tehnicianul gorjenilor.

