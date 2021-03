Mediaș – „U“ Craiova 0-2 / Marinos Ouzounidis: „Am făcut meciuri mai bune“

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, s-a bucurat de victoria obținută la Mediaș, dar a admis că alb-albaștrii nu au avut o evoluție de aplaudat.

„Am meritat să câștigăm acest meci. Nu am început bine, ne-a trebuit puțin timp să ne adaptăm și cu terenul, a fost și bara celor de la Mediaș, dar apoi am stăpânit jocul. Nu am putut juca un fotbal de mare calitate pe acest teren, dar, per ansamblu, am fost mai buni. Jucătorii mei au dar totul, dar nu au reușit să joace extraordinar de bine. Important a fost să luăm cele 3 puncte, iar eu sunt satisfăcut. Poate că nu am înscris de două ori, dar am făcut meciuri mai bune decât acesta“, a spus tehnicianul grec.

„Luăm fiecare meci în parte, încercăm să luăm de fiecare dată cele 3 puncte și vom vedea unde vom fi la sfârșit. Acum trebuie să ne concentrăm asupra meciului cu UTA, care este foarte important. După vine o pauză de două săptămâni, care ne va prinde foarte bine“, a completat Marinos Ouzounidis.

