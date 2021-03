Mediaș – „U“ Craiova 0-2 / Nicușor Bancu: „Am știut să ținem de minge“

Căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, a fost foarte bucuros pentru succesul de la Mediaș și consideră că rezultatul nu poate fi contestat de nimeni.

„Este o o victorie meritată, în opinia mea. Am dominat jocul de la început și până la sfârșit. Chiar dacă ei au avut acea bară a lui Chamed, am meritat victoria. Am știut să ținem de minge, să ne creăm ocazii bune, dar, din păcate, nu am reușit să marcăm mai mult. Până la urmă contează că am câștigat. Încă nu jucăm 100% cum își dorește Mister. Vrea mai multă posesie și să schimbăm părțile. Cu siguranță vom pune la punct și aceste lucruri, mai ales că vine și pauza competițională, datorată jocurilor naționalei“, a spus Bancu.

„Bineînțeles că ne gândim la locul 1, dar mai sunt meciuri de jucat din campionatul regular, apoi vine play-off-ul. Vom trata serios fiecare meci în parte și primul este cel cu UTA. Aradul are o echipă imprevizibilă și poate să câștige, mai ales în deplasare. Sperăm să nu le dăm nicio șansă marți. Sunt importante acele puncte, pentru că vrem să rămânem acolo, lângă FCSB și CFR Cluj“, a completat Nicușor Bancu.

