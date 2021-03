Mediaș – „U“ Craiova 0-2 / Alex Cicâldău: „Lucrurile au fost cum am vrut noi“

Decarul Universității Craiova, Alex Cicâldău, marcator vineri seară în poarta echipei Gaz Metan Mediaș, a fost foarte mulțumit de rezultatul jocului din Ardeal.

„A fost o victorie muncită și meritată. Am avut o primă repriză foarte grea, a fost greu să-i desfacem, pentru că au aglomerat centrul foarte bine. Dar ne bucurăm că am reușit să o facem în repriza a doua. Am reușit să marcăm, apoi lucrurile au fost cum am vrut noi. Am cele mai multe goluri marcate în poarta Mediașului! Este o echipă bună, cu jucători foarte buni, greu de învins“, a declarat Cicâldău.

Întrebat despre derbiurile care vor urma în campionatul regular, Alex Cicâldău a spus că nu se gândește momentan decât la meciul de marți, cu UTA Arad, din Bănie: „Nu ne gândim momentan la meciurile cu FCSB și CFR, pentru că marți avem meciul cu UTA și este la fel de important“.

