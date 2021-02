Iași – „U“ Craiova 0-3 | Andrei Ivan: „Sunt fericit că am marcat“

Atacantul Andrei Ivan a marcat cel de-al treilea gol din acest sezon pentru Universitatea Craiova în partida de la Iași. „Jdechi“ a afirmat că este bucuros că a contribuit la victoria cu Poli și speră ca lucrurile să reintre stea foarte bine de acum înainte.

„Suntem foarte bucuroși că am câștigat și am ieșit din această pasă proastă, nefericită. Sperăm să o ținem tot așa. Sunt fericit că am marcat și îmi doresc să marchez cât mai mult pentru echipă. Atmosfera din lot a fost bună, dar nu ne-a ieșit jocul până acum. Am adunat multe egaluri și am ratat foarte mult. Acesta a fost motivul problemelor noastre“, a spus Andrei Ivan.

Întrebat dacă Dragoș Bon ar merita o șansă ca antrenor principal, Ivan a spus: „Suntem obișnuiți cu Dragoș Bon, a fost mereu cu noi și suntem bine acum. Dacă am câștigat astăzi, normal că merită o șansă. Dar vom vedea ce va fi pe parcurs“.

Andrei Ivan a vorbit puțin și pe tema jocului cu Dinamo, programat sâmbătă, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“.

„Va fi un meci foarte greu. I-am urmărit pe cei de la Dinamo în această perioadă, au câștigat multe meciuri și au un moral bun. Nu o să avem o misiune ușoară cu ei acasă“, a încheiat Andrei Ivan.

Citește și: