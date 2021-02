George Cîmpanu, marcatorul golului trei al Universității Craiova în meciul de la Iași, a fost foarte bucuros de succesul înregistrat în Moldova. El speră ca această victorie să aducă și alte rezultate la fel de bune și de acum înainte.

„Contează foarte mult această victorie, pentru că venim după o perioadă foarte grea, în care jocurile nu ne-au ieșit. Am luat o gură mare de oxigen și sperăm să o ținem pe acest drum. Nu știu de ce am avut această pasă proastă. Înainte am avut o serie de 7 victorii, iar acum au venit 6 egaluri… Viața este cu urcușuri și coborâșuri. Ne bucurăm că a venit victoria asta și sperăm să o ținem tot pe drum ăsta. Să sperăm că asta a fost victoria descătușării“, a spus George Cîmpanu.

George Cîmpanu: „așteptam de mult momentul ăsta“

Acesta se bucură că a reușit să marcheze și speră să se numere cât mai des printre titulari: „Nu pot să-mi dau cu părerea dacă merit să fiu titular. Decizia îi aparține antrenorului dacă o să joc sau. Dacă merit o să joc, dacă nu, o să mă pregătesc în continuare foarte bine și să arăt că merit să fiu în teren. Este primul meu gol pentru Craiova și așteptam de mult momentul ăsta. Am mai avut șanse să dau gol, dar mă bucur că a venit și sper să nu mă opresc aici“.

Pentru Universitatea Craiova urmează un meci cu Dinamo, sâmbătă, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. „Ne așteaptă un meci dificil și sperăm să jucăm la fel de bine, la fel de concentrați. Trebuie să intrăm și să ne dominăm adversarul de la un capăt la celălalt al meciului și să ieșim victorioși“, a comentat Cîmpanu.

