Mirel Rădoi: „Cred că am câștigat o repriză și am pierdut o repriză“

Selecționerul României, Mirel Rădoi, a fost bucuros pentru victoria obținută în fața Belarusului, dar s-a arătat îngrijorat de lacunele din defensivă.

„Cred că am câștigat o repriză și am pierdut o repriză. În prima repriză, am reușit să ne creăm situații de a marca. În partea a doua, poate și pe fondul oboselii, am primit trei goluri. Important este moralul jucătorilor pentru următoarele două partide și cred că asta este aspectul pozitiv. Nu e dezamăgire, e o problemă, mai ales că au fost luate în situații simple de joc. Au mai fost și alte situații, dar mă bucur că am văzut o reacție a jucătorilor după pierderea mingii. Dar încercăm să luăm lucrurile pozitive, dar asta nu înseamnă că vom trece cu vederea lucrurile negative“, a spus Mirel Rădoi, la Pro X.

„Știu că este greu. Știu că timpul este scurt, dar va trebui să ne obișnuim, să încercăm să clădim o metnalitate puternică și din punct de vedere psihologic să ne dominăm adversarul“, a mai spus Rădoi.

A explicat și selecția

Mirel Rădoi a devenit ușor ironic în momentul în care a fost întrebat despre aparițiile unor jucători la 33 de ani, cum a fost cazul lui Mitrea.

„Dacă erau alți jucători mai tineri pe care puteam să îi luăm… Vă las pe dumneavoastră să judecați. Nu puteam să luăm prea mulți jucători nici de la U21, pentru că e o perioadă importantă și acolo. Sunt jucători de valoare, atât generația cu care eu am fost la campionatul european, cât și cea a lui Adrian Mutu“, a comentat Mirel Rădoi.

În privința viitorului său, Mirel Rădoi a subliniat că nu-l interesează decât echipa națională, excluzând varianta de a veni la cârma Universității Craiova.

„Deocamdată sunt la echipa națională, vorbesc despre echipa națională. Nu cred că ar fi frumos nici față de Federație să vorbesc. Nu mă interesează altceva! Nu am ce să lămuresc! Sunt aici și după aceea vom vedea unde mă veți găsi. Am văzut că deja sunt prin alte părți… Știți dumneavoastră mai bine. Vă las să speculați“, a comentat Mirel Rădoi.

