„U“ Craiova – Clinceni / Mihai Căpăţână a fost „descusut“ înaintea meciului cu Academica

Universitatea Craiova se pregăteşte să o înfrunte astăzi, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Academica Clinceni, în etapa 8 din Liga 1. Aşa cum ne-a obişnuit în ultimul timp, departamentul de comunicare al Ştiinţei a realizat un program de meci. „Vedeta“ acestuia este Mihai Căpăţână, unul dintre jucătorii transferaţi pe ultima sută de metri, el fiind descusut în paginile 2-7. Programul este „închis“ de un material dedicat „Marelui Blond“, intitulat „Infinitul (lui) Ilie Balaci“.

Vă prezentăm mai jos interviul integral cu Mihai Căpăţână, slătineanul care şi-a dorit enorm să îmbrace alb-albastrul Ştiinţei.

„Ştiam de interesul din partea FCSB, dar am aşteptat până în ultima zi oferta Universităţii. Sunt fericit că a venit şi că sunt aici“

Mihai, ştim că eşti din Slatina, aşa că, înainte de fotbal, am vrea să ne povesteşti mai multe despre copilăria ta pe malul Oltului. Care sunt cele mai frumoase amintiri?

Chiar dacă am plecat de acasă la o vârstă fragedă, la doar 12 ani, am rămas cu foarte multe amintiri frumoase din acea perioadă. Şi cele mai frumoase se leagă de fotbal şi de jucatul cu prietenii, după ore. Pe vremea aceea nu aveam telefoane. Îmi amintesc amuzat astăzi cum părinţii de obicei ne căutau speriaţi prin tot cartierul. Ne simţeam atât de bine împreună încât pur şi simplu uitam să ne mai întoarcem acasă.

Ai ştiut de la bun început că vrei să fii fotbalist? Cine te‑a sprijinit, odată ce ai luat această decizie? Ce altă profesie te‑ai mai gândit vreodată că vei putea avea?

Da, de la bun început mi‑am dorit să joc fotbal şi am înţeles destul de repede, copil fiind chiar, că dacă vreau să trăiesc din asta trebuie să mă dedic mai mult acestei pasiuni, să fac sacrificii şi să muncesc. Am avut într‑adevăr norocul să fiu sprijinit de părinţi. M‑au susţinut încă de pe atunci în toate deciziile pe care le‑am luat. Dar m‑am gândit şi ce aş fi ales dacă pur şi simplu nu eram foarte bun la fotbal sau nu‑mi plăcea atât de tare. Probabil aş fi urmat o facultate bună, Dreptul mi se părea cea mai atrăgătoare.

Eşti al doilea jucător important din ultimii ani care ajunge la Universitatea după ce şi‑a făcut junioratul la Slatina, primul fiind chiar căpitanul echipei, Nicuşor Bancu. Crezi că e o coincidenţă sau Slatina chiar are o şcoală bună de juniori?

Nu este o coincidenţă, chiar cred că Slatina are o şcoală de juniori foarte bună. Şi nu suntem doar eu şi Nicuşor exemple în acest sens. De‑a lungul timpului, din Slatina au mai venit mulţi alţi jucători importanţi precum Craioveanu, Luţu, Niculescu, Dănciulescu sau Raţ. Şi, dacă este să vorbim despre generaţia mea, tot din Slatina sunt Florin Ştefan, Calcan şi alţii.

Cine a fost idolul tău când erai copil şi din ce motive?

Zinedine Zidane. Am început să‑l urmăresc încă de mic copil, după ce am primit cadou un tricou al lui de la naţionala Franţei. Cu fiecare meci pe care l‑am văzut, l‑am plăcut tot mai mult. A fost dintotdeauna un fotbalist de la care am încercat să învăţ cât de mult am putut, inclusiv în ceea ce priveşte mentalitatea.

Istoria Universităţii Craiova se leagă de trei generaţii mari: cea a lui Oblemenco, cea a lui Balaci şi cea a lui Craioveanu. Tu pe care dintre ele o preferi? Şi mai suntem curioşi dacă ai apucat să discuţi vreodată cu Gică Craioveanu, de la venirea ta aici mai ales, şi ce ţi‑a spus.

Nu cred că mă calific eu să stabilesc care dintre aceste trei generaţii într‑adevăr extraordinare a fost mai bună, deci o să mă abţin de la comparaţii. Toate au fost la fel de bune, să zicem, pentru că toate au bucurat generaţii diferite de oameni şi încă o fac. Din păcate nu, nu am apucat să discut cu Gică Craioveanu, dar sper să se ivească ocazia şi mi‑ar

face mare plăcere.

„Simt că sunt într‑adevăr gata să joc pentru Universitatea Craiova“

Ai petrecut 5 ani la Voluntari. Am vrea să ne descrii această parte a carierei tale. Cum a început totul, cum ai ajuns pe poziţia de căpitan şi ce te‑a făcut să nu părăseşti formaţia din Ilfov mai devreme, ţinând cont că ai fost dorit de mai multe cluburi în aceşti ani?

De FC Voluntari se leagă cea mai frumoasă perioadă a carierei mele de până acum. Am ajuns acolo la 19 ani şi în aceşti 5 ani am reuşit să câştig şi două trofee, ceea ce mi se pare extraordinar, pentru o echipă care nu este totuşi din prim‑planul fotbalului nostru. Căpitan cred ca am reuşit să ajung prin muncă, ambiţie şi seriozitate. Iar toate acestea s‑au văzut din jocurile mele bune. Într‑adevăr, au fost mai multe cluburi interesate de mine de‑a lungul timpului, dar am considerat mereu că eram destul de tânăr şi poate încă nepregătit să joc la nivel mai înalt. Acum, după 5 ani de fotbal din ce în ce mai bun, zic eu, cred că sunt pregătit să joc la alt nivel, adică la Universitatea Craiova.

FCSB a fost interesată de serviciile tale chiar în această toamnă. Cum se face că ai ales Ştiinţa până la urmă şi care au fost motivele pentru care ai luat această decizie?

Da, ştiam de interesul FCSB, dar vă spun sincer că auzisem că şi Universitatea m‑ar vrea, aşa că am preferat să aştept până la finalul perioadei de transferuri, sperând că va veni şi acea ofertă concretă de la Craiova. Mă bucur foarte mult că chiar a venit, pentru că, oltean fiind, acesta a fost visul meu dintotdeauna.

Ce au spus rudele şi prietenii tăi vechi din Slatina la auzul veştii că vei juca pentru Craiova?

Am primit foarte multe mesaje de felicitare, iar cei apropiaţi au fost şi ei fericiţi, mai ales că toţi sunt susţinători ai Universităţii.

Care au fost primele diferenţe pe care le‑ai remarcat între Craiova şi Voluntari, atât ca echipă cât şi ca atmosferă la antrenamente?

Condiţiile de pregătire sunt mai bune la Craiova, chiar am fost impresionat. Nici la Voluntari nu erau rele deloc, din contră. Legat de echipă, într‑adevăr mi se pare că marele nostru plus, pe lângă calitatea individuală a jucătorilor, este atmosfera excelentă din lot. Suntem o familie, ne simţim bine împreună şi cred că asta se vede pe teren meci de meci.

Cât de rău îţi pare că nu te vei putea bucura de publicul Craiovei, din cauza restricţiilor impuse de pandemie?

Îmi pare foarte rău, vă daţi seama. Consider că aportul suporterilor noştri era un alt atu important pe care îl aveam în lupta pentru titlu. Sunt cei mai frumoşi din ţară, după părerea mea. Sper, pentru toată lumea, că vor putea reveni pe stadion cât mai curând.

Cum ai resimţit tu această ultimă jumătate de an, de la izbucnirea epidemiei? Şi cât de mult afectează aceasta psihicul unui fotbalist şi randamentul lui pe teren?

A fost o perioadă dificilă pentru toată lumea. În ceea ce ne priveşte pe noi, a fost greu pentru că acum ne antrenăm în grupuri mici, de obicei de câte patru, pentru a nu risca să devenim un focar, în cazul nefericit în care cineva este infectat. Dar am reuşit să ne adaptăm uşor‑uşor. Cred că randamentul nostru al tuturor, dar mai ales al sportivilor, a fost destul de afectat de faptul că am fost nevoiţi să stăm în casă o lungă perioadă, în special în primăvară. Dar important este, cum spuneam, că acum ne simţim foarte bine pregătiţi, atât psihic cât şi fizic.

„Voi da totul pentru a‑i face pe suporterii Ştiinţei mândri de mine şi de echipă“

Alături de cine ai venit în Craiova şi ce prieteni noi ţi‑ai făcut de la schimbarea oraşului?

Am venit la Craiova alături de prietena mea. Vă daţi seama că, din cauza pandemiei, singurele relaţii noi pe care am reuşit să mi le creez au fost cele cu colegii de echipă. Dar pentru moment e suficient, pentru că ne simţim bine împreună, aşa cum spuneam.

Spune‑ne mai multe despre ce ţi‑a cerut Bergodi în meciul cu Dinamo. În primul rând pe ce post ai intrat (noi te‑am văzut şi pe dreapta, şi pe stânga) şi care au fost indicaţiile tactice pe care ţi le‑a dat?

Mister m‑a distribuit pe poziţia de mijlocaş dreapta. Indicaţiile tactice pe care mi le‑a dat au ţinut în special de faza defensivă. Pentru că în acel moment conduceam şi scopul era să conservăm rezultatul.

În ce măsură crezi că poţi juca alături de Cicâldău şi Nistor în acelaşi 11? Şi pe ce poziţii crezi că aţi da toţi trei cel mai bun randament, ca titulari?

Sunt convins că putem juca toţi trei în acelaşi prim 11. Dar nu aş vrea să‑mi dau eu cu părerea legat de poziţiile din teren. Asta este treaba lui Mister.

Avem 7 victorii din 7 posibile în campionat, până acum, şi pare că programul încă ţine cu noi. Până la confruntările cu FCSB şi CFR, mai avem de jucat cu Clinceni, Sibiu, Chindia, Botoşani, Mediaş şi UTA. Câte puncte crezi că putem obţine din aceste următoare 6 meciuri?

Eu sper să continuăm pe aceeaşi linie. Într‑adevăr, următoarele şase meciuri par relativ accesibile, pe hârtie, însă nu trebuie deloc să ne culcăm pe‑o ureche. S‑a văzut că valorile în Liga I sunt destul de apropiate. Orice echipă pune probleme chiar şi celor mari, ca noi, CFR sau FCSB. Nu am nicio îndoială că vor fi meciuri foarte grele, pentru că aşa au fost şi cele 7 de până acum, în fond. Eu unul nu‑mi propun să fac un anumit număr de puncte, ci să joc şi să jucăm cât mai bine. Dacă ne vom propune cu toţii asta, la final, când vom trage linia, vom fi mulţumimţi şi de punctaj.

O scurtă privire peste cariera ta recentă ne arată că eşti un specialist al şuturilor de la distanţă. Iar recordul tău pare să fie un gol de la 65 de metri înscris împotriva Iaşiului, în sezonul 2016‑2017. Pari un jucător atât polivalent cât şi foarte spectaculos. Am vrea să ne spui la ce crezi tu că ar trebui să se aştepte fanii de la tine personal, în acest sezon.

Într‑adevăr, şuturile de la distanţă sunt specialitatea mea. Cred că am demonstrat că pot fi periculos din mai multe poziţii. De asemenea, sunt foarte adaptabil şi cred că asta mă face să pot ocupa mai multe poziţii în teren. Consider că este un mare avantaj. Fanii trebuie să se aştepte la o dăruire totală din partea mea. Îmi propun să‑i fac fericiţi şi mândri de mine şi de echipă.

Care este cel mai frumos lucru care ţi s‑a întâmplat până acum în carieră? Şi ce s‑ar putea întâmpla chiar mai frumos de atât, la sfârşitul acestui sezon?

Au fost trei momente foarte frumoase până acum: debutul în Liga I, câştigarea Cupei României şi apoi a Supercupei. Evident, obţinerea unui titlu cu Universitatea Craiova ar fi ceva mult mai frumos de atât. Iar accederea în grupele unei competiţii europene chiar şi mai frumos. Sper din tot sufletul ca ambele să se întâmple la finalul acestui sezon.

