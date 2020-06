Liga 1 / Gigi Becali şi Sorin Cârțu se „înţeapă“ de zor, la televizor

Înfrângerea de ieri seară a FCSB-ului, 2-3 cu Astra, la Giurgiu, a spulberat şansele la titlu pentru gruparea din Capitală. Debusolat, patronul lui FCSB, Gigi Becali, a început să împrăştie „venin“. El a afirmat că vrea să trimită juniorii în teren contra liderului CFR Cluj, asta în ciuda faptului că ar putea rata chiar şi participarea în cupele europene. Becali s-ar răzbuna astfel pe Universitatea Craiova pentru meciul cu Viitorul, din finalul sezonului 2016/2017, când ar fi trimit pe teren mai mulţi tineri şi echipa lui Gheorghe Hagi a devenit campioană.

„Aşa se întâmplă în viaţă, nu e răzbunare. Vreau şi eu să iau modelul lor… Nu ştiu, nu mă pricep prea bine, iau şi eu modelul lui Craiova lui Rotaru. Adică eu mă iau după ei, că nu mă pricep şi atunci dacă ei zic că trebuie să promovezi tineri, o să promovez şi eu tineri, nu? Nu mă intereseză pe mine cine ia campionatul, nu e problema mea. Numai că CFR Cluj când a jucat cu Viitorul, în ultima etapă, acum doi ani, a jucat fotbal şi nu a promovat tineri. Pe când Craiova are o tehnică şi o strategie mai deşteaptă, promovează tineri“, a declarat Becali, la ProX.

Sorin Cârţu l-a taxat imediat

Răspunsul Universităţii Craiova nu a întârziat şi a venit de la preşedintele Sorin Cârţu.

„Astea-s treburile lui. Bine, că ne miră, îţi dai seama. El, care zicea că nu e frate niciodată cu ungurii… Nu-i făcea mereu unguri pe ăştia de la CFR? Acum spune că e duşmanul nostru şi e prieten cu ei. Treaba lui. Gigi are el, aşa, fluctuaţiile lui. Să se gândească la echipa lui acum, că are meci cu Botoşaniul, o echipă care creează probleme. Dacă îi bate Botoşaniul, pot să piardă şi locul 3. Până la noi mai sunt două etape, vedem noi cum o fi. Noi nu am avut niciodată sprijin de la nimeni. Dacă se întâmplă lucrul ăsta măreţ, să luăm campionatul, noi o să o facem, nu cu ajutorul cuiva. Nici nu ne bazăm pe vreun ajutor“, a comentat Sorin Cârţu, la Digi Sport.

Clasament play-off, după 5 etape:

1.CFR Cluj 36 puncte

2.„U“ Craiova 35

3.Astra Giurgiu 28

4.FCSB 27

5.Botoșani 27

6.Mediaș 25

Program meciuri CFR Cluj: Astra – CFR, CFR – Mediaș, FCSB – CFR, CFR – Botoșani, „U“ Craiova – CFR.

Program meciuri „U“ Craiova: Mediaș – Craiova, Craiova – FCSB, Botoșani – Craiova, Astra – Craiova, Craiova – CFR.

