Eugen Neagoe deplânge moartea lui Martin Tudor: „Nu pot să-mi revin“

Fostul jucător și antrenor al Craiovei, Eugen Neagoe, deplânge moartea lui Martin Tudor. Fostul portar a decedat luni, la doar 43 de ani, din cauza unui infarct. „Geanăׅ“ a declarat că moartea fostului portar la numai 43 de ani l-a șocat, la fel ca și pe vărul său, Victor Pițurcă. Cei trei au colaborat în mai multe rânduri.

„Vă rog să mă credeți că nu pot să îmi revin. De două nopți îl visez doar pe Martin Tudor. Nu mai pot! Eram buni prieteni. Am lucrat împreună în staff-ul lui Piți la Steaua, Universitatea Craiova, Al Ittihad și am foarte multe amintiri cu el. Am auzit că s-a consumat foarte mult după ce a văzut că am fost luat cu salvarea de pe Național Arena și ar fi făcut un preinfarct în Turcia. Cred că era mai bine dacă lăsa țigările, după ce i s-a descoperit că are probleme la inimă“, a spus Neagoe, pentru Prosport.

„Eu am renunțat definitiv la țigări. Ultima țigară am fumat-o chiar înainte de acel meci de pe Național Arena. Nu știu dacă Tudor mai fuma în ultima perioadă, dar a plecat dintre noi prea de tânăr. Este nedrept, dar poate că Dumnezeu a vrut să ia la el un portar foarte bun ca să apere poarta Raiului. Din câte am auzit îmormântarea lui Martin Tudor are loc miercuri, iar joi este ziua fetei sale. Este tare dureros. Tudorică își iubea enorm copiii. Fiica lui și-a făcut o dată ziua de naștere împreună cu noi la arabi, atunci când a venit în vizită la tatăl ei. Am vorbit și cu Piți. Și el este devastat. El ținea la Tudorică ca la copilul lui“, a completat Eugen Neagoe.

