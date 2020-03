EXCLUSIV / Dan Nistor: Trebuie să se reia acest campionat, indiferent când!

Mijlocașul Universității Craiova, Dan Nistor, a stat astăzi de vorbă cu GdS. El ne-a explicat cum se descurcă în perioada de izolare. A vorbit despre pandemia de coronavirus și despre fotbal, sperând să se reia cât mai rapid și exact de unde a rămas.

GdS: Cum te descurci acasă, cu izolarea?

Dan Nistor: Sunt bine, n-am nicio treabă. Sunt cu familia și asta e bine. Dimineața mă trezesc și îi dau băiatului meu să mănânce și mă joc cu el prin casă. Apoi ieșim pe afară, în curte, ne jucăm puțin cu mingea, iar la prânz îl bag la somn. Când se trezește reluăm traseul început de dimineață. Încet-încet începe să devină o rutină, dar na, nu ai ce să faci. Asta-i perioada peste care trebuie să trecem.

GdS: Cum îți petreci timpul atunci când nu ești în marcajul fiului tău? Ce faci ca să te menții într-un tonus bun?

Dan Nistor: Am o curte destul de mare și pot să fac multe lucruri. Cam tot ce se poate face pe un teren de minifotbal. Am tot ce îmi trebuie, mai puțin un adversar. Pot să fac o alergare și asta înseamnă enorm.

„E groaznic ce se întâmplă“

GdS: Presupun că ești la curent cu toate știrile. S-a amânat și Olimpiada acum, iar naționala joacă în iunie cu Islanda. Cum comentezi?

Dan Nistor: Da, nu ratez nimic! E un virus puternic și este foarte bine că s-a luat această măsură de precauție, pentru că și așa sunt prea multe victime în lume. Cu toții trebuie să înțelegem că este bine să stăm în casă. E tot ce putem face momentan. Doamne ferește să nu se ajungă laceva mai grav! Pentru sănătatea tuturor este foarte bine că s-a amânat Olimpiada. Era un risc foarte mare și e mai bine așa. În privința naționalei, o să vedem ce se va întâmpla, dacă ne avantajează sau nu noua dată a jocului din Islanda.

GdS: Te gândeai că o să se ajungă atât de departe cu acest coronavirus?

Dan Nistor: Sincer, nu credeam că o să se ajungă aici. E groaznic ce se întâmplă în lume și acum văd că nenorocirea crește de la zi la zi și în România. La început toată lumea râdea și credea că e o glumă, dar, din păcate, uite unde s-a ajuns. Eu, din câte am văzut și am auzit, cred că o să fie și mai rău. Cred că este doar începutul. Abia aștept ziua în care o să iasă la tv o persoană acreditată și să spună că putem merge pe străzi fără teamă, că putem să ne întâlnim cu prietenii și că totul s-a terminat. Sper să vină cât mai repede acea zi! După această pandemie o să apreciem mai mult lucrurile simple, pe care le făceam zi de zi și nu le băgam în seamă.

„Vorbesc cu băieții chiar și de două ori pe zi“

GdS: Cum ați primit vestea în vestiar?

Dan Nistor: În ziua respectivă am fost la antrenament și când am ajuns acasă am primit un mesaj pe whatsapp. Scria că activitatea noastră se va încheia până la noi ordine. Ni s-a spus că mergem acasă și să stăm cu familiile, izolați, să avem grijă ce facem.

GdS: Ții legătura cu colegii, cu Papură și ceilalți din staff?

Dan Nistor: Da, vorbesc cu băieții chiar și de două ori pe zi. Și ei își doresc foarte mult să se termine coșmarul și să reluăm campionatul. E urât să stai închis în casă. Cu Mister nu am vorbit, e acasă cu familia și am zis să nu-l deranjăm momentan.

„Sper să câștigăm campionatul“

GdS: Ai fost foarte bine primit la Universitatea Craiova, te-ai adaptat repede…

Dan Nistor: Nu mă așteptam, sincer, să fiu atât de bine primit. Țin să le muțumesc tuturor și pe această cale le promit fanilor că nu-i voi dezamăgi. Sper să câștigăm campionatul ăla pe care toată Oltenia și-l dorește de atât de mulți ani. Dar acum să vedem ce facem cu coronavirusul ăsta.

GdS: Ai reușit să spargi gheața și să marchezi în tricoul alb-albastru, la Iași, în Cupă. Ți-ai fi dorit mai mult să fi înscris pe „Ion Oblemenco“ prima dată?

Dan Nistor: Îmi doream foarte mult să marchez în Bănie. În special la meciul cu CFR Cluj, pentru că stadionul era plin. Era altceva… Cu siguranță se va întâmpla acest lucru cât de curând și pe „Ion Oblemenco“.

„Să fie dus la bun sfârșit acest sezon, așa ar fi corect“

GdS: Spui curând, sperând să se reia campionatul la mijlocul lunii mai, cum s-a discutat?

Dan Nistor: Mi-aș dori ca de mâine să înceapă campionatul, dar mulți susțin că nu o să se mai reia, că o să se „înghețe“ această ediție și că o să începem cu un nou sezon. Eu spun că trebuie să se reia acest campionat, indiferent când. Așa ar fi corect, să fie dus la bun sfârșit acest sezon. Cum să dai campionatul la cineva în condițiile în care s-au jucat doar două meciuri din play-off? În play-out e aceași problemă! Cine retrogradează, când s-au jucat doar două meciuri? Nu sunt eu în măsură să decid, dar ăsta este punctul meu de vedere.

GdS: În cazul în care se va „îngheța“ sezonul și se va ține cont de clasamentul din campionatul regulat, te-ar mulțumi un titlu de vicecampioană pentru Universitatea?

Dan Nistor: Nu! Am mai fost vicecampion și vorba aia, locul doi nu se premiază. Mi-aș dori foarte mult să câștig un campionat, pentru că nu am acest lucru în CV. Și dacă este să-l realizez cu Universitatea, atunci este și mai frumos, și mai valoros.

„Se va resimți această perioadă de inactivitate“

GdS: Calitatea fotalului va scădea în cazul în care se va relua peste o lună și jumătate campioantul?

Dan Nistor: Da, cred că o să fie o scădere calitativă. Majoritatea fotbaliștilor nu au posibilitatea să facă diferite exerciții sau să alerge, ca să nu mai vorbesc de jocul cumingea. Se va resimți această perioadă de inactivitate.

GdS: Ce le transmiți suporterilor din Bănie?

Dan Nistor: Le spun că ne e dor tuturor de ei. Sper să revenim cât mai curând în teren și ei în tribune și să realizăm împreună marele vis: câștigarea campionatului.

