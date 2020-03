EXCLUSIV / Alex Mateiu: N-am stat niciodată atât de mult în casă!

E greu fără fotbal! Asta este concluzia trasă de Alex Mateiu, mijlocașul Universității Craiova. Optarul Științei a acordat un amplu interviu Gazetei de Sud, cu bunăvoința clubului, bineînțeles, și a explicat cum suportă aceste zile autoizolare, venite din pricina coronavirusului.

GdS: Salut Alex, ce mai faci? Presupun că ești acasă…

Alex Mateiu: Da, sunt la Brașov, mă plictisesc de… N-am stat niciodată atât de mult în casă. Și nici acasă, la Brașov, nu am mai stat atât de mult în ultimii ani, ținând cont că întreruperea asta e departe de a se încheia. În ultima perioadă veneam foarte rar la Brașov, stăteam mai mult la Craiova. Iar în vacanțe veneam câteva zile, apoi plecam în excursii, ca să zic așa.

GdS: Cum te descurci cu autoizolarea? Ai variante acasă ca să-ți menții tonusul?

A.M.: E foarte greu, pentru că nu pot să mă antrenez. Mă plictisesc și mi-e foarte dor de teren, să alerg. M-am săturat deja și au trecut doar 5 zile. Din păcate stau la apartament și nu mi-am cumpărat nimic, nicio bandă de alergare sau altceva. Când o să-mi cumpăr casă, cu siguranță o să-mi organizez un loc special pentru așa ceva.

„Este în sufletul meu Nae Constantin!“

GdS: Apropo de apartamentul tău. Vorbeam zilele trecute cu Nae Constantin despre tine și mi te-a lăudat. Mi-a povestit și cum te-a determinat să-ți iei apartamentul în care stai acum. Tu, junior fiind la FC Brașov, voiai să-ți cumperi mașină…

A.M.: Da, Nae a fost „tăticul“ meu. Eu voiam să-mi iau o mașină și el, unul dintre veteranii echipei, m-a luat de mână și m-a adus aici. M-a convins să cumpăr acest apartament. Am dat avansul și l-am cumpărat în rate. Îi mulțumesc, m-a ajutat foarte mult. Este în sufletul meu Nae! Sper să reușească și în meseria de antrenor.

GdS: Știi că este antrenor la CSO Filiași acum. V-ați văzut?

A.M.: Da, știu că este la Filiași și că a câștigat primul meci al său ca antrenor principal. Am mai vorbit cu el, dar nu ne-am văzut. Sper să ne vedem când se termină povestea asta cu coronavirusul. Sunt convins că o să reușească, pentru că este un tip foarte tare și este preocupat de fotbal.

Alex Mateiu: Sunt îngrijorat!

GdS: Te îngrijorează ce se întâmplă în țară și în lume, cu acest coronavirus?

A.M.: Normal că sunt îngrijorat! Privesc la știri ce se întâmplă în Italia, Spania, crește numărul contaminaților și la noi, deci nu e de glumă. Sper să se încheie chinul ăsta cât mai repede.

GdS: Presupun că ții legătura cu colegii. Ei cum rezistă? Au plecat din străini acasă?

A.M.: Din ce știu eu au plecat mai mulți. Toți sunt îngrijorați, acasă, dar nu avem ce să facem. Sper să ne revedem sănătoși cu toții și să începem în forță.

GdS: Cum ați primit vestea că mergeți acasă?

A.M.: Nu ne așteptam la așa ceva. Mă gândeam că o să avem câteva zile libere și atât. Abia aștept să primesc acel telefon în care să mi se spună când să venim la Craiova să ne antrenăm.

„Încercăm cu toții să ne menținem un tonus cât mai bun“

GdS: Campionatul s-ar putea relua în luna mai. Cum vezi lucrurile?

A.M.: Sper să se întâmple cât mai repede. Îmi doresc foarte tare să mă antrenez și să joc. Aștept cu nerăbdare să se termine povestea asta și să se hotărască reluarea campionatului. E foarte greu să nu te antrenezi, să nu joci.

GdS: Te temi că reveniți cu kilograme în plus ținând cont de starea asta de inactivitate?

A.M.: Da, e periculos, pentru că nu poți să faci mare lucru în casă. Trebuie să avem grijă la ce mâncăm și sper să trecem cu bine peste perioada asta. Acum, spre exemplu, eu fac doar flotări și genuflexiuni. Încercăm cu toții să ne menținem un tonus cât mai bun. Atunci când se va relua pregătirea sper că o să revenim cât mai rapid la forma de dinainte.

„Am mare încredere că putem câștiga campionatul“

GdS: Te-ar fi mulțumit locul 2 sau 3 în cazul în care se hotăra să se încheie campionatul?

A.M.: Nu, pentru că eu am mare încredere că putem câștiga campionatul. Ne despart doar 4 puncte de primul loc.

GdS: Mai sunt opt meciuri de jucat. Cum vezi play-off-ul acesta?

A.M.: Având cele mai bune condiții ar trebui să ne revenim mult mai repede decât celelalte echipe după pauza asta forțată. Aici s-ar putea face diferența. Ar trebui să fim cea mai în formă echipă. Suntem cea mai bună echipă și trebuie să demonstrăm asta.

GdS: Echipa s-a întărit în ultima perioadă, au venit doi jucători valoroși: Dielna și Gustavo. Simți că s-au integrat?

A.M.: Gustavo este un jucător foarte bun,o știe toată lumea. Și Dielna la fel, este un jucător cu experiență, bun. Nu au avut prea mult timp la dispoziție, dar au fost primiți cu brațele deschise și sper să ne ajute.

Alex Mateiu: Aș putea să-mi închei cariera aici!

GdS: Cum te simți în formula cu Nistor și Cicâldău. Se zice că avem cel mai bun mijloc din țară.

A.M.: Cred că este și un adevăr, nu doar o vorbă. Sunt doi jucători foarte buni. Dan ne-a ajutat de la primul meci de când a venit. Și Cic la fel. Mă simt bine în teren alături de ei.

GdS: Ambii cochetează cu naționala, tu te gândești la o nouă convocare?

A.M.: Dacă voi fi chemat o să fiu extrem de fericit. Dacă nu, nu-i nicio problemă. Eu sunt concentrat ce fac la echipa mea și vreau să câștig odată campionatul cu Craiova. Ăsta este marele meu vis!

GdS: Asta a fost și declarația ta atunci când ai venit. Credeai că vei sta atât de mult la Universitatea și că nu o să te transferi în străinătate?

A.M.: Eu sunt fericit că sunt aici de șase ani. Și, de ce nu, aș putea să-mi închei cariera aici. Dar mi-aș dori să-mi închei cariera cu multe trofee, nu doar cu unul. Am câștigat o Cupă și a fost senzațional. Acum vreau să văd cum este atmosfera în oraș când o să câștigăm un campionat. Sper să nu mai așteptăm mult, să vină titlul încă de anul ăsta. Avem cele mai bune condiții și singurii vinovați am fi noi, dacă nu o să câștigăm anul acesta campionatul.

„Fanilor le promit că o să fim fericiți de acum încolo“

GdS: Suporterii sunt destul de supărați pe voi după ultimele meciuri…

A.M.: Știu și ne pare foarte rău. Cred că am început anul foarte bine, am câștigat patru meciuri la rând. A fost o singură greșeală, cu FCSB. Cu CFR am pierdut nemeritat. Am fost mult mai buni ca ei. La Iași, în Cupă, a fost un accident. Per total cred că am arătat că suntem cea mai bună echipă.

GdS: Majoritatea meciurilor în care ați pierdut a fost din cauza greșelilor personale. Ce se întâmplă de tot apar?

A.M.: Nu este vorba despre presiune. O echipă, când vrea să joace ofensiv, e normal să mai și greșească. Unii joacă numai minge lungă și atunci e foarte greu să greșești. Noi jucăm altfel, ne creem ocazii, avem construcție, avem un joc combinativ, și e normal să mai apară și greșeli pe faza de apărare, pentru că ne desfacem. Erorile din apărare se văd, în atac nu. Încercăm să le eliminăm.

GdS: Fanii te abordează pe rețelele de socializare în perioada asta? Clubul a lansat de curând pe piață niște statuete cu voi. În felul ăsta se mai „îndulcește“ situația.

A.M.: Suporterii sunt tot timpul lângă noi, iar statuetele sunt senzaționale. Am luat și eu una acasă. Fanilor le transmit sănătate. Sper să fim din nou împreună, pentru că o să trecem peste această problemă și le promit că o să fim fericiți de acum încolo.

Citește și: Echipa lui Walter Zenga, Cagliari, va relua antrenamentele de luni