EXCLUSIV / Lui Nae Constantin i-a trecut coronavirusul pe la ureche

E greu să stai izolat în casă, dar să trăiești și cu teama că întreaga ta familie este „atinsă“ de coronavirus este și mai dificil. I s-a întâmplat lui Nae Constantin, antrenorul formației CSO Filiași. Prahoveanul de 46 de ani, originar din Filipeștii de Târg – Ploiești, abia a ieșit din izolarea sub control la care a fost supus. Vestea că toți membrii familiei sunt sănătoși i-a luat o mai piatră de pe inimă. Nae Constantin a stat de vorbă cu GdS și a povestit întreaga pățanie.

GdS: Ce mai zici, ce mai faci?

Nae Constantin: Am fost izolat două săptămâni și am stat cu mari emoții în perioada asta.

GdS: Păi cum așa?

Nae Constantin: Fata mea cea mare, Daria, care face handbal de performanță, s-a operat la genunchi cu câteva săptămâni în urmă, la o clinică privată din București. Doctorul care a operat-o a luat visurul ăsta nenorocit de la un pacient. Cât a fost fata pe acolo, la control, s-a tot intersectat cu el. Inevitabil am intrat toți în izolare apoi. Nu am avut voie să ieșim din curte timp de 14 zile. Noroc că stăm la casă, lângă Ploiești, și am ieșit mereu în curte să luăm aer curat. Ieri (luni – n.r.) s-a terminat povestea.

GdS: Cum ați primit vestea?

Nae Constantin: Toată povestea a început acum acum două săptămâni, lunea. Atunci a fost Daria la control, a intrat la doctor, a consultat-o. Soția mea a primit joi un mesaj de la clinica respectivă cum că sunt probleme. Eu eram pe drum spre Filiași și m-a sunat soția. Mi-a povestit că a primit un mesaj de la clinica respectivă și că ne roagă să stăm în casă. Să nu ieșim, că doctorul a fost în contact cu un pacient care s-a dovedit a fi pozitiv, dar că este în stare bună. I-am spus să meargă la șeful său, să-i spună problema, să anunțe medicul de familie și să vedem ce este de făcut.

„Cum să le ascund povestea?“

GdS: Cred că erai răvășit…

Nae Constantin: Da, clar. Am ajuns până la Filiași și nu știam cum ce să fac. Eram în camera din pensiunea unde sunt cazat și m-a sunat președintele Florin Spânu să-mi spună că s-a anulat antrenamentul. Atunci s-a decis că nu se mai joacă etapa. Mi-a zis să fac un antrenament cu băieții și apoi să le dau liber până marți. I-am spus că nu pot să fac antrenamentul și i-am explicat situația. Mă simțeam aiurea: cum era le ascund povestea, să mă întâlnesc cu ei și pe urmă să aud că au și probleme? Le-am transmis pe grupul de whatsapp ce era de transmis, m-am urcat în mașină și-am plecat acasă.

GdS: Băieții de la Filiași cum au primit vestea că merg acasă pe timp nelimitat?

Nae Constantin: Am discutat cu cei care erau cu mine acolo, în pensiune. Nu le venea să creadă. În rest, le-am mai transmis pe grupul de whatsapp prin Fruntelată diverse chestii. Le-am cerut să facă mișcare pe cât posibil, abdomene, flotări, ce poate să facă fiecare acasă. Am insistat pe ideea că trebuie să stea în casă, pentru că este mai important să fie sănătoși, decât să meargă și să alerge pe undeva, să se întâlnească cu diverși și să se îmbolnăvească.

„Trebuia să ieșim toți din casă ca să ne vadă“

GdS: Ce a urmat? Cred că v-a fost tare teamă…

Nae Constantin: Trebuie să recunoaștem că ne-a fost teamă. Au fost zile foarte tensionate. Vineri, 13 martie, s-a confirmat virusul la doctorul respectiv și au început să ne sune toți de pe la DSP și ne-au explicat ce este de făcut. Apoi au venit sâmbătă și i-au luat prima probă Dariei. Am aștepat câteva zile până au venit de au luat și celelalte două probe. Între timp ne-a controlat poliția, jandarmii, veneau la poartă. Trebuia să ieșim toți din casă ca să ne vadă. Și cam asta a fost până ieri (luni – n.r.). Ideea e că nu venea niciun răspuns la teste. Într-un final ne-au spus că dacă ar fi fost pozitive ne-ar fi căutat imediat cei de la București. Ne-au dat o hârtie în care se scrie că putem să ieșim din curte.

GdS: Vă temeați și pentru cei din jur.

Nae Constantin: Am stat cu emoții, pentru că intraserăm la rândul nostru cu o grămadă de lume în contact. Nevasta mea a apucat de s-a dus la muncă și a creat și acolo panică. A fost la serviciu luni, marți, miercuri. Îți dai seama că a băgat panica în toți colegii și colegele. Nu spun câte mesaje primea de la cei cu care ne intersectasem, să afle cum au ieșit testele. Nu e de glumă, pentru că tu poți să pari sănătos și să mergi și să îmbolnăvești o grămadă de lume.

„Mi s-a luat o mare greutate de pe inimă“

GdS: Presupun că vecinii au aflat imediat.

Nae Constantin: Da. Apăruseră nu știu câte variante și prin sat, pe aici. Îți dai seama că veneau cei de la salvare, opreau la poartă și tot acolo se schimbau în combinezoanele alea albe, ale lor, cu măști, cu tot. I-au văzut o grămadă de lume și de acolo… Lumea vorbește, este comunitatea mică, ne știm om cu om cu toții. Mă bucur enorm că totul este bine, mi s-a luat o mare greutate de pe inimă. Sunt mulți cu care m-am întâlnit la început și îmi ziceau să stau liniștit, că nu-i pericol. Aș vrea să le văd părerea acum. Și e mult mai dificil să fii implicat, cum am fost noi.

GdS: Cum v-ați descurcat în izolare?

Nae Constantin: Am stat liniștiți în casă și am văzut o grămadă de filme. Ne-am mai rugat de prieteni de ne-au mai făcut cumpărături. Le-am dat listă și ei ne-au adus ce aveam nevoie. Ni le lăsau la poartă. Vorbeam de la distanță, ce mai faci, ce nu știu ce… Îți dai seama că nu a fost ușor, era o presiune pe toată lumea. Mai ieșeam în curte, mergeam în grădină, am stropit pomii, mi-am făcut de lucru.

Mai greu a fost cu tata, care e mai bătrân. A fost dificil de convins că nu mai are voie să meargă și să ia pâine unde se ducea el în fiecare dimineață și mai stătea la bârfă acolo cu alți priteni de-ai lui. Știi cum este cu bătrânii și tabieturile lor… Când i-am zis că amenda este de la 10.000, la 20.000 de lei atunci s-a liniștit. Ieri (luni – n.r.) am putut să ieșim. Am stat plecați cam o jumătate de oră. Am fost cu nevastă-mea și am mai cumpărat ce ne trebuia. Ne-am întors repede acasă, că asta este situația. Trebuie să ne conformăm și să trecem peste acesta necaz.

„Nu se mai joacă fotbal până la toamnă cel puțin“

GdS: De fotbal nu ți-e dor? Când crezi că se va relua activitatea?

Nae Constantin: Îmi este, cum să nu. Eu zic că nu se mai joacă fotbal până la toamnă cel puțin. Habar nu am cum se vor așeza lucrurile în fotbal și nici nu-mi bat capul. Să se gândească cine este plătit să facă asta. Nu știu de ce să se țină cont sau cum să se procedeze. Este o situație urâtă pentru toată lumea. Sunt cluburi care au investi sume serioase… Eu așa o văd. Consider că pandemia asta e abia la început la noi. Greul nu a venit încă. Mă minunez de ceea ce văd și aud că se întâmplă în Italia și în Spania. Dacă ăia, care oricum sunt peste noi din punct de vedere medical, au probleme imense, noi… Să ne ferească Dumnezeu! Eu mă bucur că stau aici la țară, că e mai retras, mai greu de luat contact cu asemenea nenorociri.

GdS: Cu cei de la Filiași ții legătura?

Nae Constantin: Da, am vorbit des cu președintele Spânu. Am vorbit și cu primarul acum vreo două zile. Stăm și așteptăm. Am văzut că apăruseră variantele astea cu play-out și play-off, dar nu știu cât de bine ar fi la Liga a III-a. Mă rog, au fost doar discuții. Eu văd un lucru bun dacă s-ar duce campionatul până la capăt, indiferent când s-ar termina. Începe următorul mai târziu sau imediat după acesta, dar așa ar fi corect, să fie dus totul la bun sfârșit. Că este situație de criză și vrei tu să intervi într-un fel sau altul, atunci nu o să mai fie competiția aia ok.

Gândește-te că noi avem de recuperat niște puncte. Una este să le recuperăm în 14 etape cât mai sunt de jucat și alta să o faci în șase meciuri, dacă se face play-out și play-off. Trebuie găsită altă variantă. Fie pleacă toată lumea de la zero, fie o faci de la punctele din meciurile directe, habar nu am nu știu. Acum cine are de decis, trebuie să o facă în spiritul dreptății! Noi stăm și așteptăm, dar e greu să mai pornească fotbalul prea curând. E mult mai importantă sănătatea acum! Să se reia sportul numai atunci când nu mai există niciun risc de îmbolnăvire.

