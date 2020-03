Antrenorul fotrmației FCSB, Bogdan Argeș Vintilă, și-a felicitat elevii după succesul categoric cu Universitatea Craiova.

„Doar cu atitudine reușești să faci lucruri bune. Eram convins că vom marca multe goluri. Am dominat jocul de la un capăt la celălalt, din punct de vedere tactic. Din păcate, Olaru s-a accidentat și cred că are fractură de pomete. În mod normal se acorda și cartonașul roșu lui Nițu, dar asta este, trecem peste. Îmi felicit jucătorii pentru că au știut să gestioneze foarte bine jocul. Sper ca de acum încolo să o ținem tot așa. Nu cred că totul se va decide la Cluj, mai sunt etape de jucat“, a spus Bogdan Vintilă.

Jucătorii sunt încântați

„Nu știu dacă ne-am revenit, trebuie să vedem și următoarele meciuri. Azi am făcut o partidă bună, am marcat multe goluri, reușite care ne dau încredere. Mai avem multe lucruri de îmbunătățit ca să arătăm ca o campioană. Rămâne de văzut dacă putem repeta prestația de azi în jocul cu CFR. Ținând cont de ce am jucat până acum, partida de azi e excepție! Dar sperăm să devină regulă“, a spus căpitanul lui FCSB, Florin Tănase.

„Nu credeam că vom marca patru goluri. Cert e că am făcut un meci extraordinar în această seară. Am fost agresivi, determinați, iar asta s-a văzut pe tabelă. Aveam nevoie de încredere, ne bucurăm de victorie“, a declarat Răzvan Oaidă.

