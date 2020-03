FCSB – „U“ Craiova 4-1 / Cristi Bărbuț: Am ieșit la joc și ne-au prins

Cristi Bărbuț, marcatorul Universității Craiova în meciul cu FCSB, s-a arătat debusolat de isprava de pe Arena Națională.

„Nu avem nicio scuză! Trebuie să jucăm, să ne antrenăm și să câștigăm următoarele meciuri. Nu mai putem spune acum dacă rezultatul este corect sau nu. Am avut și noi ocazii, într-adevăr, dar am pierdut și nu mai au importanță. Veniserăm încrezători aici și cred că am mers destul de bine până la golul de 2-1. Apoi am ieșit la joc mai mult și ne-au prins. Nu am câștigat de mult aici și ne doream mult asta. Nu cred că am făcut un joc foarte rău, mai ales în prima repriză. Nu ne mai gândim la titlu deocamdată, ci la următorul meci. Știm cu toții că CFR și FCSB sunt echipe puternice și e normal să se vadă și valoarea lor. Ca să câștigăm cu aceste două echipe trebuie să nu mai comitem greșeli“, a declarat Cristi Bărbuț.

Citește și: