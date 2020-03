Antrenorul formației Universitatea Craiova, Corneliu Papură, s-a arătat dezamăgit de rezultatul înregistrat în derbiul cu FCSB. Tehnicianul grupării din Bănie și-a criticat defensiva.

„Au fost greșeli copilărești, de genul celor de la juniori. Nu poți să faci asemenea greșeli la nivelul ăsta și să nu fii taxat. Asta ne-a costat! Prea ușor le-am dat mingea în anumite situații și i-am favorizat să înscrie. La primul gol primit cu siguranță Mirko putea să aleagă altă soluție. Este clar că orice greșeală la portar se vede. Am marcat un gol, dar imediat s-a făcut 2-1. La acest scor am avut situații care, în mod normal trebuie să fie gol. Am avut și neșansă, am dat bară-bară, plus că Elvir a avut o situație foarte bună de a marca. Apoi am greșit pe un contraatac și ne-au prins descoperiți“, a spus Papură.

„Dacă era presiunea publicului mai ziceam, dar nu este normal ca la acest nivel să greșești atât de ușor. Dacă adversarul îți este superior, ok, îi strângi mâna și trebuie să muncești mai mult ca să crești și tu nivelul. Dar ca să greșești așa ușor, mai ales în fața unei echipe cu jucători foarte buni…“, a completat tehnicianul Științei.

Corneliu Papură: E o săptămână neagră!

Corneliu Papură crede că altfel ar fi arătat jocul alb-albaștrilor cu Vali Mihăilă în teren.

„Cu siguranță planurile noastre s-au schimbat cu accidentarea lui Mihăilă. Dacă știam de la început făceam alt plan. Voiam să știu doar dacă poate sau nu în timp util. El a acuzat o durere dinainte de încălzire și așteptam să văd dacă poate juca. Înainte de partidă mi s-a spus că da, iar cu 10 minute înainte de start mi s-a comunicat că nu poate evolua. E o săptămână neagră, dar trebuie să trecem peste și să câștigăm ambele meciuri pe care le vom susține pe teren propriu. Este un dezavantaj să joci fără spectatori. Noi avem mulți și era și mai frumos. Și în seara asta era frumos cu spectatori. Pentru asta jucăm, pentru spectatori. Dar, având în vedere ce se întâmplă, respectăm măsura pe care a ales-o Guvernul. Fără spectatori în tribune ai senzația unui meci amical“, a punctat Corneliu Papură.

