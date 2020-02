Antrenorul formaţiei Poli Iaşi, Mircea Rednic, a fost profund dezamăgit după înfrângerea suferită în faţa Universităţii Craiova. „Puriul“ avea aşteptări mai mari, dar consideră că diferenţa a fost făcută de valoarea individuală a jucătorilor.

„Noi am riscat, iar ei ne-au surprins. Și Craiova a făcut multe greșeli în apărare, dar se vede când ai buget și-ți permiți să aduci jucători de calitate. Nu degeaba sunt pe locul doi. Mă bucur pentru reacția din a doua repriză. Le-am zis la pauză să arate ambiție, caracter, le-am spus că eu răspund de rezultat. Și Liverpool a revenit de la 0-3. Noi am primit nouă goluri în trei meciuri, dar sunt schimbări. În afară de Frăsinescu, ceilalți sunt noi. Mai e de muncă, sper să câștigăm meciul următor. Nu uitați că am avut parcurs greu, nu am jucat cu Chindia sau Clinceni. Acum mergem la Botoșani, care-și joacă calificarea în play-off”, a declarat Mircea Rednic.

Poli Iaşi a pierdut sâmbătă seară, pe stadionul „Emil Alexandrescu“, scor 2-5, întâlnirea cu Universitatea Craiova, din cadrul etapei 25. Golurile oltenilor au fost marcate de Luis Niţu (’11), Alex Cicâldău (’16 – penalti), Mihai Bălaşa (’22), Nicuşor Bancu (’82) şi Elvir Koljic (’88). Moldovenii au replicat prin Cosmin Frăsinescu (’52), respectiv De Iriondo (’69).

Poli Iaşi: Târnovanu – Grădinaru, Frăsinescu, Klimavicius, S. Şerban – Breeveld (’59, De Iriondo), Passaglia – Platini, Omoh (’70, An. Cristea), Chacana (’46, Horsia) – Luckassen. Antrenor: Mircea Rednic.



„U“ Craiova: Pigliacelli – Vlădoiu, Bălaşa, Cosic, Bancu – Nistor, Mateiu, Cicâldău – Bărbuţ (’83, Martic), Niţu (’35, Koljic), Ivan (’67, Vătăjelu). Antrenor: Corneliu Papură.

VEZI CUM ARATĂ CLASAMENTUL LIGII 1!

Citeşte şi: