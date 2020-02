Au înscris, s-au distrat și punctele le-au luat. Nițu și Bălașa, mulțumiți de joc

Tânărul atacant al Universității Craiova, Luis Nițu, a reușit al doilea gol consecutiv pentru echipa sa, sâmbătă, la Iași. Acesta s-a bucurat enorm de faptul că a început să marcheze meci de meci și așteaptă încrezător duelul cu CFR Cluj.

„Este o bucurie mare pentru mine că reușesc să marchez de două etape. Îi mulțumesc lui Cicâldău pentru pasă. Noi vorbim înainte de meci cum să ne înțelegem în teren și astăzi a ieșit perfect. Am început jocul foarte bine, am și înscris de trei ori în prima parte. Am ieșit cam relaxați de la cabine, s-a văzut atât în joc, cât și pe tabeă. Cel mai important în acest moment este faptul că am câștigat. Moralul nostru este foarte bun și așteptăm cu încredere meciul cu CFR“, a spus Luis Nițu, jucătorul Universității Craiova.

Mihai Bălașa: Relaxarea putea să ne coste

Mihai Bălașa nu a trecut cu vederea peste greșelile din prima parte a reprizei secunde. Fundașul Științei consideră că echipa poate face un joc bun etapa viitoare, cu echipa campioană, dar trebuie ca toți jucătorii să „renunțe“ la gafe.

„A fost un meci bun, dar îmi pare rău că am ieșit de la vestiare prea relaxați și am primit acele goluri care puteau să ne coste cele trei puncte. Nici nu mai știu de când nu mai făcusem o repriză atât de bună, dar mă bucur că am legat trei victorii. Moralul este foarte bun, dar trebuie să fim atenți și să nu mai repetăm și cu CFR greșelile pe care le-am făcut în primele 15 minute din repriza a doua“, a precizat Mihai Bălașa, fundașul oltenilor.

Citește și: