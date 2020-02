Corneliu Papură: Avem trei victorii la rând, iar acum ne gândim la CFR

Universitatea Craiova s-a impus la Iași cu 5-2 și s-a apropiat la doar trei puncte de liderul CFR Cluj, pe care îl va întâlni etapa viitoare, pe „Ion Oblemenco“. La finalul partidei, antrenorul oltenilor, Corneliu Papură, s-a arătat mulțumit de jocul echipei și de atitudinea jucătorilor în momentele mai dificile.

„A fost un meci puțin ciudat, pentru că puteam să îl controlăm mai bine și să nu avem aceste sincope. La 3-0 nu ne-am concentrat pe anumite faze și am primit două goluri, care ne puteau costa. Am arătat caracter și putere de a controla jocul chiar și în momente mai dificile. Am făcut un meci bun, iar un lucru pozitiv este faptul că am reușit cinci goluri în deplasare. Avem trei victorii din trei partide, iar acum ne gândim la CFR“, a spus Corneliu Papură, antrenorul Craiovei.

