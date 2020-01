Ovidiu Jianu a venit la CSO Filiaşi să „închidă“ poarta, după ce juniorii folosiţi de Gigi Ciurea în tur, Sorin Munteanu şi Vlad Bosnea, au demonstrat că mai au nevoie de timp să se „coacă“. Portarul de aproape 22 de ani, crescut de Pandurii, a afirmat că se simte bine la gruparea doljeană şi crede că o să facă o treabă excelentă alături de noii colegi şi de antrenorul Nae Constantin.

„La insistenţele domnului preşedinte Florin Spânu am decis să lucrăm împreună şi sperăm să facem o figură frumoasă. Colegii m-au primit cu căldură şi cred că o să facem o treabă bună anul acesta. Avem şanse mari să ne salvăm de la retrogradare şi dorinţa mea este să ne clasăm acolo sus. Cred că vom fi de la locul 10 în sus. Este un lot valoros aici şi îi cunosc majoritatea, cu unii am mai fost coleg, avem şi un antrenor bun şi cred că o să fie totul bine. Stadionul este foarte frumos şi sunt condiţii destul de bune pentru Liga a III-a. O să ne pregătim foarte bine în perioada următoare. Am mai fost în Serbia, în cantonament, şi cu cât o să fie mai greu acum o să fie mai bine apoi, în campionat“, a declarat Ovidiu Jianu.

Acum se caută doi atacanţi!

CSO Filiaşi s-a reunit la mijlocul acestei săptămâni sub comanda lui Nae Constantin. Lotul grupării doljene îi cuprinde momentan pe următorii:

-portari: Sorin Munteanu, Ovidiu Jianu, Cristi Dică, Vlad Bosnea;

-jucători de câmp: Cosmin Calu, Robert Vulpe, Aurel Lupu, Edi Dina, Fabian Cruşoveanu, Marius Almic, Alex Gheorghişor, Marius Duriţă, Alex Baciu, Cristi Poiană, Ion Creţu, Sabin Lupu, Cercel, Bogdan Geanimu, Samuel Luică, Denis Stănciugel, Ştefan Pîrvuleasa, Alex Stan, Claudiu Ghighilicea, Alex Armăşelu.

„Mai căutăm doi atacanţi şi sper ca până sâmbătă, la meciul amical cu Pandurii Târgu Jiu, să găsim măcar unul“, a precizat preşedintele Florin Spânu, pentru GdS.

Echipa lui Nae Constantin va susţine jocuri de verificare, după cum urmează:

-25 ianuarie cu Pandurii (locul 19 în Liga a II-a), la Târgu Jiu;

-1 februarie cu Vulturii Fărcășești (locul 3 în Liga a IV-a – Gorj);

-7 februarie cu Sporting Roșiori (locul 16 în Liga a III-a, seria 3), la Filiaşi;

-22 februarie cu FCU Craiova (locul 1 în Liga III, seria 4);

-26 februarie cu Vedița Colonești (locul 6 în Liga a III-a, seria 3), la Bradu;

-29 februarie cu CSM Slatina (locul 2 în Liga a III-a, seria 3), la Filiași sau la Slatina, pe sintetic, dacă vremea este rea.

Citeşte şi: