Unul dintre jucătorii importanţi de la reunirea echipei CSO Filiaşi, Sabin Lupu, se bucură că a revenit acasă. Îşi doreşte să ajute echipa să se salveze de la retrogradare. Un alt obiectiv pentru Sabin Lupu este să se pună la punct cu totul, ca să-şi relanseze cariera la vară.



„Am revenit la Filiaşi şi sper să fie pentru o perioadă scurtă. Vreau să revin apoi la Liga a II-a, cel puţin. Sper să fac o treabă bună, aşa cum am făcut şi prima dată când am venit. Mulţumesc oamenilor de aici, care mi-au dat o şansă de a mă pune din nou pe picioare. Este o presiune în plus pe mine, pentru că sunt de aici. Toţi au aşteptări mari, dar vreau să o iau ca pe o motivaţie. Nu vreau să dezamăgesc oamenii din oraş! Chiar nu mă aşteptam să fie echipa pe locul 14 la finalul turului. Este o clasare ruşinoasă.Prin câteva meciuri bune şi câteva puncte câştigate în deplasare, plus toate cele de acasă, cred că vom fi acolo, sus, în clasament“, a spus Sabin Lupu, verişorul fundaşului Aurel.

Sabin Lupu: Perioada asta este foarte grea pentru orice fotbalist



„Pentru mine revenirea la pregătiri nu este prea grea, pentru că m-am antrenat singur. Ca idee, perioada asta este foarte grea pentru orice fotbalist. Dar am mai trecut prin asta şi o să trecem şi de data asta. Avem un stadion frumos şi sper să-i bucurăm pe cei care vin să ne vadă şi să ne susţină“, a mai spus Sabin Lupu.

