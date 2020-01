Nae Constantin, noul antrenor al divizionarei C CSO Filiaşi, a luat contact cu noua sa echipă. Înlocuitorul lui Gigi Ciurea a sunat adunarea astăzi, pe stadionul „Orăşenesc“, şi este decis să facă o treabă bună cu echipa în returul Ligii a III-a, seria 4.



La prima şedinţă a anului, CSO Filiaşi a avut următorii jucători:

-portari: Sorin Munteanu, Ovidiu Jianu, Cristi Dică, Vlad Bosnea;

-jucători de câmp: Cosmin Calu, Robert Vulpe, Aurel Lupu, Edi Dina, Fabian Cruşoveanu, Marius Almic, Alex Gheorghişor, Marius Duriţă, Alex Baciu, Cristi Poiană, Ion Creţu, Sabil Lupu, Cercel, Bogdan Geanimu, Samuel Luică, Denis Stănciugel, Ştefan Pîrvuleasa şi Alex Stan.



Sunt aştepaţi la pregătiri şi Alex Armpşelu şi Claudiu Ghighilicea.



„Cu toţii ne dorim să reuşim“

Noul tehnician al CSO Filiaşi, Nae Constantin, este convins că misiunea sa nu va fi uşoară, dar s-a arătat optimist.



„Să ştiţi că am avut ceva emoţii, pentru că este pentru prima oară când sunt în postura de antrenor principal. Am mai lucrat ca secund, cu mai mulţi antrenori la echipa naţională şi în Arabia Saudită şi cred că a venit timpul să fac şi pasul ăsta. Am avut privilegiul să lucrez cu antrenori mari ai României, cu Mircea Lucescu, Anghel Iordănescu, Mircea Rednic, Răzvan Lucescu. Cel din urmă şi-a pus cel mai mult amprenta asupra mea. Decât pe Cristi Poiană îl cunoşteam, pentru că ne-am mai intersectat cu ceva ani în urmă, dar sper să facem o treabă bună. Avem un lot numeros şi o să avem de unde alege. M-am interesat de echipe din serie, iar noi nu suntem într-o situaţie prea strălucită, dar sperăm să o scoatem la cap“, a spus fostul rapidist, ajuns la Filiaşi la propunerea lui Mihai Stoichiţă.

„Ne aşteaptă o perioadă grea“



„Avem un program pe care trebuie să-l urmăm şi nu fac rabat de la el. Cine poate să-l facă e bine, cine nu rămâne pe afară. Nu sunt dur. În ultima perioadă am lucrat cu antrenori care erau prietenii noştri atât timp cât ne făceam treaba pe teren şi cam genul ăsta de antrenor vreau să fiu. Vreau să ne respectăm! Nu am pretenţii să-mi spună Mister sau domnul profesor, ci Nae. Respectul nu reiese din modul în care mi te adresezi, ci din ce fac pe teren. Ne aşteaptă o perioadă grea, dar cu toţii ne dorim să reuşim. La mine, jocul frumos nu înseamnă pase cu călcâiul, ci un joc bine organizat. Dacă echipa mea poate să câştige cu 10-0 vreau să câştige cu 10-0, nu cu 3-0“, a declarat Nae Constantin.

Conducătorii sunt optimişti

Prezenţi la antrenament, conducătorii clubului CSO Filiaşi îşi doresc ca jucătorii lui Nae Constantin să „fugă“ cât mai repede de pe locul 14 şi să se poziţioneze la final în prima jumătate a clasamentului.



„Este un restart. După şase ani de Liga a III-a pot să spun că e prima dată când am, în proporţie de 90%, lotul pentru returul campionatului. Mai avem de văzut doar din juniorii care au venit în probe. Sunt optimist în privinţa salvării de la retrogradare“, a declarat preşedintele Florin Spânu.



„Trebuie să ne salvăm de la retrogradare. Indiscutabil! Conform analizelor făcute a rezultat schimbarea antrenorului, dar şi înlocuirea câtorva jucători din vechiul lot. Avem o bază bună şi în care se poate remarca orice jucător care îşi doreşte asta. Baza a fost construită pentru a putea fi modernizată pentru Liga a II-a. Anul acesta, avem un obiectiv modest, dar cu siguranţă ne vom propune pentru sezonul următor să accedem în Liga a II-a“, a subliniat primarul Costeluş Ilie Gheorghe.

