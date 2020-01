Atacantul Raoul Baicu a părăsit-o pe Universitatea Craiova pentru o contracandidată la podiumul Ligii I. Se pare că gruparea din Bănie l-a cedat pe fotbalistul de 19 ani, originar din Bucureşti, la Astra Giurgiu. Pe lângă o sumă rămasă necunoscută, oltenii şi-au păstrat şi procente dintr-un viitor transfer. Baicu mai avea contract cu gruparea din Bănie până pe 30.06.2023 şi a fost adus de la FC Voluntari.

Raoul Baicu: O să fie mai bine pentru mine la Astra

Contactat telefonic de GdS, Raoul Baicu ne-a mărturisit pe ce perioadă a semnat cu Astra şi a vorbit şi despre despărţirea de Universitatea Craiova.

„Acum sunt în cantonament, în Antalya, cu Astra Giurgiu. Am semnat un contract valabil trei ani şi jumătate. Universitatea Craiova şi-a păstrat ceva procente de la mine, dar nu ştiu exact cum s-au înţeles cluburile. Îmi pare rău că am plecat de la Craiova, dar sunt sigur că o să fie mai bine pentru mine la Astra, pentru că am şanse mai mari să joc. Îmi pare rău că mă despart de prietenii de acolo. Am stat trei ani şi jumătate la Craiova şi nu se şterg aşa de uşor. Am amintiri foarte frumoase cu băieţii de acolo, în special cu cei care am făcut pasul de la echipa. Mi-au fost mereu aproape şi le urez succes pe mai departe. Sper ca ei să aibă parte de tot ce-i mai bun, să aibă baftă şi să câştige trofee“, a declarat Raoul Baicu.

Raoul Baicu a făcut pasul la echipa mare în perioada când Universitatea Craiova era antrenată de Devis Mangia. El a şi marcat în partida retur cu RB Leipzig, din Liga Europa şi era considerat o mare speranţă.

Cota de piaţă a lui Raoul Baicu este de 100.000 de euro, conform Transfermarkt.

