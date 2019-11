Marius Baciu este anchetat pentru şpagă, nu pentru pariuri

Miercuri seară, la finalul partidei dintre Sportul Snagov şi Turris-Oltul Turnu Măgurele, antrenorul formaţiei oaspete, Marius Baciu, a fost ridicat de mascaţi, după ce au venit cu un mandat. Acesta a fost acuzat iniţial că era implicat în aranjarea mai multor partide, inclusiv cea a echipei sale, de la Snagov.

Marius Baciu a explicat, la ieșirea de la audierile de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, motivul pentru care a fost adus „cu escortă” în fața procurorilor. Antrenorul lui Turris a fost acuzat că ar fi luat bani de la jucătorii pe care i-a antrenat la Daco-Getica pentru a-i băga în echipă. Acest lucru a fost confirmat chiar de antrenorul lui Turris

„Ce să se întâmple. Am fost într-o situație pur și simplu jenantă. Chiar nu credeam că pot să fiu învinuit pentru asemenea lucruri. M-a reclamat un părinte de la Daco-Getica că aș fi luat eu bani și nu l-am băgat pe fii-su. Mai multe va spune domnul avocat. Sunt șocat și de ce s-a scris. Eu sunt contra pariurilor. Nu am intrat niciodată într-o casă de pariuri”, a declarat Marius Baciu pentru prosport.ro.

„Toată situația a fost nemulțumirea unui părinte de la Daco-Getică, cu amenințări. Mie mi s-a întâmplat lucrul acesta, nu am negat. Eu vă spun că am fost și sunt părinte de copil și am investit într-o școală de fotbal și nu mi-am favorizat copilul meu. Chiar am avut probleme din cauza investițiilor pe care le-am făcut. Să ajung să fiu învinuit că am luat bani de la el și nu am băgat copilul lor. Așa să le ajute Dumnezeu la fiecare”, a adăugat antrenorul lui Turris.

După meci s-a aşezat pe bancă Marius şi i-au dat lacrimile

Sorin Bucuroaia, „secundul” lui Marius Baciu, a povestit cum a trăit antrenorul lui Turris toate evenimentele de la finalul partidei de la Colentina.

„Marius m-a rugat să-l duc acolo şi în drum spre Parchet am citit şi noi ce ştiri s-au dat, cu meciuri trucate, cu pariuri, toate tâmpeniile care s-au scris m-au dat peste cap!Îl ştiu pe Marius de mult, sunt colaboratorul lui, şi este un om drept şi curat. A ieşit avocatul lui şi ne-a spus clar nu este vorba de pariuri şi de meciuri trucate, este o chestie minoră, o chestie personală de a lui Marius Baciu”, a spus Sorin Bucuroaia.

„La un moment dat mi-a zis să-i dau pastile. Înainte de meci ia pastile ca să se calmeze. Acum i se făcuse puţin rău şi mi-a spus: „Dă-mi pastilele, Sorine, că mi-e rău!” După meci s-a aşezat pe bancă Marius şi i-au dat lacrimile. Vorbisem cu el înainte că nu mai avusese o victorie din februarie, nu ştia cum să se mai bucure. Îi curgeau lacrimile şi l-am luat în braţe. Marius Baciu este un om senzaţional, este păcat să i se întâmple astfel de lucruri”, a încheiat „secundul” formaţiei teleormănene.

Poate te interesează şi: SCM Vâlcea a obţinut prima victorie după trei eşecuri consecutive