Baschet / LeBron James a stabilit recordul de meciuri disputate în NBA

Superstarul LeBron James a stabilit un nou record, cel al numărului de meciuri disputate în sezonul regular al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), ajungând la 1.612 meciuri în întâlnirea câștigată de Los Angeles Lakers în fața lui Orlando Magic, cu 105-104, sâmbătă în deplasare, informează AFP.

James, în vârstă de 41 de ani și aflat la al 23-lea sezon în NBA, un alt record, îl depășește astfel pe Robert Parish, care s-a retras în 1997. LeBron deține, de asemenea, recordul all-time de puncte înscrise în NBA, depășind performanța lui Kareem Abdul-Jabbar de 38.387 de puncte.

Sâmbătă, cvadruplul campion al NBA a înscris 12 puncte, în timp ce slovenul Luka Doncic a adăugat 33 pct, permițându-i lui Lakers să obțină a noua victorie consecutivă.

Tot sâmbătă, Kevin Durant a devenit al cincilea cel mai mare marcator din istoria NBA, cu 32.294 puncte, depășindu-l pe Michael Jordan (32.292).

Durant, în vârstă de 37 de ani și aflat la al 17-lea sezon, a marcat 27 de puncte, contribuind decisiv la victoria lui Houston Rockets în fața lui Miami Heat, cu 123-122.