Baschet (f) / România, fără nicio șansă în fața Slovaciei în preliminariile CE

Naționala României a fost învinsă clar de echipa Poloniei, cu scorul de 75-50 (19-17, 26-8, 9-11, 21-14), sâmbătă seara, în Sala Transilvania din Sibiu, în Grupa C a preliminariilor Campionatului European de baschet feminin – EuroBasket 2027.

Tricolorele au alternat momente mai bune, cu alte foarte slabe, cum a fost în sfertul al doilea, în care au marcat doar 8 puncte.

Bianca Fota a fost cea mai bună jucătoare a echipei României, cu 22 de puncte și 4 recuperări, iar Katy Armanu a reușit 18 p și 3 rec.

De la oaspete s-au remarcat Klaudia Gertchen, cu 18 puncte, 4 recuperări, 3 pase decisive, Kamila Borkowska, 15 p, 11 rec, Amalia Rembiszewska, 12 p, 3 rec.

În celălalt meci al grupei, Slovacia a dispus de Cipru cu 75-44.

Polonia este lider, cu 10 puncte, urmată de Slovacia, 8 puncte, România, 7 puncte, Cipru, 5 puncte. Polonia și-a asigurat prezența în faza următoare.

În turul secund al preliminariilor se califică primele două clasate din fiecare grupă, precum și cele mai bune trei formații de pe locul al treilea, în total 17 echipe.

România va juca ultimul meci din grupă pe 17 martie, la Bratislava, cu Slovacia.