Baschet / SCMU Craiova a făcut spectacol sub panou la Galați

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova a făcut spectacol la Galați, într-un meci din cadrul etapei a 21-a din Liga Națională. Alb-albaștrii și-au dominat copios adversarii, iar la final s-au impus cu scorul de 106-74 și s-au putut bucura nu doar de victoria reconfortantă, dar și de atingerea unei borne importante: minimum 100 de puncte în joc!

Oltenii au câștigat toate cele patru sferturi de la Galați, iar toți jucătorii au încercat să se înscrie pe lista marcatorilor. După 26-14 în primul act, sfertul secund a fost ceva mai echilibrat. Ambele echipe au punctat, au gafat simultan în faza defensivei, dar la cabine s-a intrat cu +15 pentru Craiova, scor 52-37.

Sam și Leggett nu s-au oprit după pauză și și-au continuat recitalul, ajutandu-i, totodată și pe colegi să puncteze. SCMU s-a distanțat decisiv la finele actului al treilea, iar în sfertul al patrulea s-au relaxat. Doar că relaxarea i-a făcut să puncteze ori de câte ori au avut ocazia, presiunea fiind departe de ei în ultimele minute. S-a încheiat 106-74 pentru Craiova, care bifează o victorie foarte, foarte importantă!

Ish Leggett a fost cel mai bun marcator al oltenilor, cu 22 de puncte, plus 7 recuperări. Sam Sessoms a terminat cu 18 puncte, 9 pase decisive și 4 recuperări. Kendall Robinson a reușit 14 puncte, 5 recuperări și 4 pase decisive.

SCMU Craiova ajunge la 12 victorii și 7 înfrângeri și urcă, din nou, pe poziția a 5-a în clasament.

