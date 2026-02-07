4.4 C
Craiova
sâmbătă, 7 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportBaschetBaschet / SCMU Craiova a făcut spectacol sub panou la Galați

Baschet / SCMU Craiova a făcut spectacol sub panou la Galați

De Tiberiu Cocora

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova a făcut spectacol la Galați, într-un meci din cadrul etapei a 21-a din Liga Națională. Alb-albaștrii și-au dominat copios adversarii, iar la final s-au impus cu scorul de 106-74 și s-au putut bucura nu doar de victoria reconfortantă, dar și de atingerea unei borne importante: minimum 100 de puncte în joc!

Oltenii au câștigat toate cele patru sferturi de la Galați, iar toți jucătorii au încercat să se înscrie pe lista marcatorilor. După 26-14 în primul act, sfertul secund a fost ceva mai echilibrat. Ambele echipe au punctat, au gafat simultan în faza defensivei, dar la cabine s-a intrat cu +15 pentru Craiova, scor 52-37.

Sam și Leggett nu s-au oprit după pauză și și-au continuat recitalul, ajutandu-i, totodată și pe colegi să puncteze. SCMU s-a distanțat decisiv la finele actului al treilea, iar în sfertul al patrulea s-au relaxat. Doar că relaxarea i-a făcut să puncteze ori de câte ori au avut ocazia, presiunea fiind departe de ei în ultimele minute. S-a încheiat 106-74 pentru Craiova, care bifează o victorie foarte, foarte importantă!

Ish Leggett a fost cel mai bun marcator al oltenilor, cu 22 de puncte, plus 7 recuperări. Sam Sessoms a terminat cu 18 puncte, 9 pase decisive și 4 recuperări. Kendall Robinson a reușit 14 puncte, 5 recuperări și 4 pase decisive.

SCMU Craiova ajunge la 12 victorii și 7 înfrângeri și urcă, din nou, pe poziția a 5-a în clasament.

Citește și: Cupa Davis / România – Paraguay 1-1! Gabi Ghețu, fără șanse în meciul doi

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA