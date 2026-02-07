Cupa Davis / România – Paraguay 1-1! Gabi Ghețu, fără șanse în meciul doi

Echipele României și Paraguayului sunt la egalitate, 1-1, în întâlnirea care are loc la Club Internacional de Tenis din Asuncion, în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis, vineri, după ce Gabriel Ghețu a fost învins de Daniel Vallejo cu 6-1, 6-4.

Ghețu (18 ani, 714 ATP) s-a înclinat în fața lui Vallejo (21 ani, 104 ATP) după o oră și 22 de minute. Ambii jucători și-au creat câte opt șanse de break, însă paraguayanul a fructificat șase, iar Ghețu doar trei.

Radu David Țurcanu l-a învins greu pe Alex Santino Nunez Vera, cu 6-1, 3-6, 7-6 (7/2), vineri, în prima partidă de simplu.

Țurcanu (19 ani, 677 ATP) a avut nevoie de două ore și 37 de minute pentru a trece de paraguayan (18 ani, 1.800 ATP).

Ziua de sâmbătă va începe cu meciul de dublu dintre perechile Mircea-Alexandru Jecan/Bogdan Pavel și Daniel Vallejo/Martin Antonio Vergara del Puerto (ora 21:00), ultimele două meciuri de simplu fiind programate între Vallejo și Țurcanu, respectiv între Ghețu și Alex Santino Nunez Vera, toate premiere.

Din echipa României fac parte jucătorii Ștefan Paloși (445 ATP), Gabriel Ghețu (714 ATP), Radu Țurcanu (667 ATP), Bogdan Pavel (131 ATP la dublu) și Alexandru Jecan (127 ATP la dublu).

România vine după un succes cu 3-1 în fața echipei din El Salvador, obținut la Santa Tecla, în timp ce Paraguay s-a calificat la acest baraj în urma victoriei cu 3-1 cu Pakistan, la Asuncion.

