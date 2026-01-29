Baschet / Tudor Costescu: „Nu suntem în cea mai bună formă sportivă!“

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova a câștigat cu scorul de 84-80 meciul disputat pe teren propriu cu Steaua București, miercuri seară, într-o confruntare contând pentru etapa a 19-a a Ligii Naționale.

Antrenorul Craiovei, Tudor Costescu, a analizat prestația echipei sale după un meci dificil cu Steaua, recunoscând problemele de formă sportivă și de concentrare ale elevilor săi, dar subliniind și forța grupului de a depăși momentele grele. Tehnicianul privește cu realism spre următoarea perioadă, una extrem de aglomerată, care include și un duel complicat cu Dinamo.

„Eram siguri că va fi un meci încrâncenat. Steaua e o echipă incomodă, agresivă, ne-aducem aminte și de meciul din tur. În acest moment nu suntem în cea mai bună formă sportivă. Sunt câteva explicații, dar nu căutăm scuze. E bine că am avut momente de luciditate, realizări individuale care au reușit să ne scoată din impasul în care ne aflam la un moment dat. Forma sportivă nu se referă doar la capacitatea de efort, ci și la focus mental, la determinare. Din păcate, avem fluctuații în ceea ce privește aspectele acestea și se pare că de multe ori ne costă. Chiar mă bucur că am avut puterea de a trece peste și să avem un final solid.

Urmează o perioadă foarte aglomerată. Ne bucurăm că suntem în Final 8 în Cupa României. Până atunci mergem încrezători la Dinamo, o echipă pe val și știm că va fi extrem de greu. La ce am arătat acum, cu Steaua, ne va fi dificil să câștigăm acolo, dar sper să ne reglăm în timp util“, a declarat Tudor Costescu.

SCMU Craiova va evolua în runda următoare pe terenul formației Dinamo București. Meciul va avea loc duminică, 1 februarie, de la ora 16.30 și va fi transmis de TVR Sport.

