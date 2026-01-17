Baschet / SCMU Craiova, victorie mare în propriul fief cu Tg. Mureș! Oltenii au urcat pe locul 3

SCMU Craiova a învins formația CSM Tg. Mureș cu scorul de 95-89, vineri seară, în meciul de deschidere al etapei cu numărul 17 din Liga Națională de Baschet.

Primul sfert a fost extrem de echilibrat, ambele echipe demonstrând de ce se află în prima jumătate a clasamentului. După primele 10 minute, tabela indica egalitate perfectă, dar și multe puncte, scor 25-25. Spectacolul ofensiv a continuat și în parțialul al doilea, doar că de această dată oltenii au luat un ușor avans pe tabelă datorită lui Sessoms și Leggett. La pauză s-a intrat cu 51-47 în favoarea gazdelor.

După reluare, mureșenii au echimibrat scorul pe tabelă. Craiova a turat, însă, motoarele din spatele semicercului, a marcat la foc automat de la distanță prin Sessoms, Legget și Nistor și a intrat în sfertul decisiv cu un avantaj de 11 puncte (78-67). De menționat că, înainte de ultimele 10 minute, alb-albaștrii aveau nu mai puțin de 12 „trițe“ în cont! Sfertul al patrulea nu a adus prea multe puncte și nici spectacol, gazdele încercând să-și concretizeze avantajul de pe tabelă. Mureșul s-a apropiat pe final la trei puncte, a avut și șansa de a egala, însă, în cele din urmă, Craiova a scăpat în învingătoare.

Sam Sessoms a fost omul meciului, cu 28 de puncte, 8 pase și 5 recuperări. Ish Leggett a reușit 23 de puncte, 4 recuperări și 4 pase decisive, în timp ce Kendall Robinson a venit de pe bancă cu 18 puncte și 4 recuperări.

În etapa următoare, SCMU Craiova va evolua în deplasare, pe terenul formației din Sibiu.

