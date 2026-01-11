Baschet / SCMU Craiova, prestație mult sub așteptări la Timișoara

Echipa masculină de baschet SMCU Craiova a suferit o înfrângere categorică sâmbătă seară, pe terenul celor de la SCM Timișoara, scor 85-64, în prima etapă a returului Ligii Naționale de Baschet Masculin. Oltenii au fot de nerecunoscut la capătul unui meci controlat cap-coadă de către trupa lui Petricevic.

Devon Thomas a fost principalul marcator al echipei câștigătoare, adunând 17 puncte, 2 recuperări și 4 pase decisive. El a fost urmat de Jalen Nesbitt, care a impresionat cu un double-double: 10 puncte, 19 recuperări. La polul opus, Sam Sessoms a contribuit cu 24 de puncte, 3 recuperări și 2 pase decisive, în timp ce Ishmael Leggett a stat cu 13 puncte și 4 recuperări.

În următoarea etapă, SCM Timișoara își va măsura forțele cu CSM Ploiești, în timp ce SCMU Craiova va primi vizita lui CSM Târgu Mureș.

