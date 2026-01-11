0.6 C
Craiova
duminică, 11 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportBaschetBaschet / SCMU Craiova, prestație mult sub așteptări la Timișoara

Baschet / SCMU Craiova, prestație mult sub așteptări la Timișoara

De Tiberiu Cocora

Echipa masculină de baschet SMCU Craiova a suferit o înfrângere categorică sâmbătă seară, pe terenul celor de la SCM Timișoara, scor 85-64, în prima etapă a returului Ligii Naționale de Baschet Masculin. Oltenii au fot de nerecunoscut la capătul unui meci controlat cap-coadă de către trupa lui Petricevic.

Devon Thomas a fost principalul marcator al echipei câștigătoare, adunând 17 puncte, 2 recuperări și 4 pase decisive. El a fost urmat de Jalen Nesbitt, care a impresionat cu un double-double: 10 puncte, 19 recuperări. La polul opus, Sam Sessoms a contribuit cu 24 de puncte, 3 recuperări și 2 pase decisive, în timp ce Ishmael Leggett a stat cu 13 puncte și 4 recuperări.

În următoarea etapă, SCM Timișoara își va măsura forțele cu CSM Ploiești, în timp ce SCMU Craiova va primi vizita lui CSM Târgu Mureș.

Citește și: Baschet / SCMU Craiova vrea să uite de „episodul“ Ploiești și să triumfe pe Bega

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA