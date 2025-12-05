„Magie“ de Moș Nicolae la Promenada. Fanii SCMU Craiova, față în față cu echipa de baschet

Seara de 4 decembrie a adus un strop de magie în Promenada Mall Craiova, unde suporterii echipei de baschet SCMU Craiova au avut ocazia să se întâlnească față în față cu jucătorii favoriți, în cadrul unui eveniment special.

Atmosfera a fost una caldă și plină de energie, în care vedetele de pe parchet s-au plimbat printre fani, oferind momente memorabile celor prezenți. Copiii au fost, ca de obicei, în centrul atenției. Cei mici au putut să arunce la coș, să schimbe pase cu baschetbaliștii și să simtă, fie și pentru câteva clipe, cum este să fii parte din echipa lor preferată.

Pe lângă activitățile sportive, au fost oferite și premii, cadouri, precum și autografe, spre bucuria celor mai mici și nu numai.

Tudor Costescu: „Trebuie să facem față dacă vrem sus!“

Pentru SCMU Craiova s-a încheiat pauza competițională, iar de sâmbătă reintră pe parchet. De la ora 19.00, oltenii vor da piept cu CSO Voluntari, într-un meci mai mult decât interesant.

Înaintea unei perioade încărcate pentru SCMU Craiova, antrenorul Tudor Costescu a subliniat importanța revenirii în ritm și a unității din vestiar, după aproape trei săptămâni fără meci oficial. Tehnicianul alb-albaștrilor mizează pe chimia tot mai bună a echipei și pe sprijinul publicului, tot mai numeros la partidele de acasă.

„Urmează o perioadă încărcată. Jucăm cu adversari de calibru, dar știam ce ne așteaptă. Suntem profesioniști și știm că trebuie să facem față în astfel de meciuri dacă vrem să înaintăm în clasament, să fim sus. Voluntari este o echipă competitivă, cu multe meciuri în picioare. Noi n-am jucat vreun meci oficial de vreo 18 zile, ceea ce e cam mult pentru noi. Îmi doresc să fim apți din punct de vedere fizic la ora meciului.

Startu-i bun, dar contează finalul. Avem premise bune, o chimie pe măsură. Băieții reacționează bine, se mișcă bine în grup, dar mai este mult de tot până la finalul campionatului. Ne bucurăm de aceste campanii și de bucuria pe care o putem oferii copiilor și iubitorilor de baschet. Mă bucur, de aseemenea, că la ultimele meciuri de acasă lumea a început să vină, să ne susțină. Noi jucăm, în principal, pentru copii, vrem să le aducem bucurii“, a declarat Tudor Costescu, antrenorul Craiovei.

Vlad Nistor: „Să vină cât mai multă lume la sală!“

De asemenea, Vlad Nistor, unul dintre jucătorii Craiovei, a prefațat partida cu CSO Voluntari, de sâmbătă.

„Ne-am simțit foarte bine alături de copii. Ne-am bucurat să promovăm baschetul în Craiova, să avem copiii printre noi. Sperăm ca sâmbătă, cu Voluntari, să vină cât mai multă lume la sală. Va fi un meci greu. Voluntari formează o echipă completă, de cupe europene. Noi trebuie să jucăm un baschet bun și să respectăm planul pus la punct în acestă săptămână“, a spus și Vlad Nistor.

Citește și: Alex Crețu, spectacol la flash-interviul de după victoria cu Petrolul: „Suntem și buni!“





