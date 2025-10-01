Baschet / Craiova are echipă tare! SCMU nu i-a dat șanse Timișoarei în prima etapă

SCMU Craiova a debutat în sezonul 2025/2026 al Ligii Naționale de Baschet Masculin cu o victorie convingătoare pe teren propriu în fața echipei SCM Timișoara, scor 91-78. Alb-albaștrii au făcut un meci excelent în fața propriilor fani, iar pe lângă victorie au oferit și multe faze spectaculoase.

Meciul a debutat cu o echipă a Timișoarei extrem de agresivă. Bănățeniii i-au luat tare pe cei de la Craiova și au punctat ori de câte ori au avut ocazia în primul act. Mirkovic a fost artizanul lor, cu multe reușite din afara semicercului. În schimb, sfertul secund a aparținut în totalitate gazdelor, care au luat un avans frumos la intrarea la cabine, scor 47-38. Actele trei și patru au fost echilibrate, cu destul de multe puncte, dar de fiecare dată Craiova s-a aflat cu un pas în fața adversarilor și s-a impus, la final, fără mari probleme.

Sam Sessoms, omul meciului pentru SCMU Craiova

Samuel Sessoms a fost omul meciului, cu 26 de puncte, 7 pase decisive și 2 recuperări. Legget a venit de pe bancă cu 21 de puncte și 6 recuperări. Zdanavicius a adăugat 15 puncte și 5 recuperări, iar Vida 13 puncte și 6 recuperări.

Vujosevic a fost cel mai bun „bănățean“, cu 29 de puncte, 4 recuperări și 4 pase decisive. Mirkovic a marcat 22 de puncte, plus 3 recuperări și 2 pase decisive. Mirel Dragoste a adus de pe bancă 12 puncte și 2 pase decisive.

Statistic, Craiova a avut medii de 58 % (23/39) la aruncările de 2 puncte, 43 % (10/23) la aruncările din spatele semicercului și 71 % (15/21) de la linia de libere.

Pentru SCMU Craiova va urma un nou meci pe teren propriu și în runda viitoare, de această dată în compania echipei CSU Sibiu. Disputa va avea loc miercurea viitoare, în Sala Polivalentă din Bănie.

