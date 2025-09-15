Baschet / Germania, campioana Europei la baschet masculin după 32 de ani

Campioana mondială Germania și-a arătat valoarea în finala EuroBasket 2025 și, în ciuda faptului că a fost condusă multă vreme de Turcia, a reușit să devină campioană europeană pentru a 2 oară în istorie, la 32 de ani de la precedentul trofeu continental: 88-83.

Liderii nemților au fost Isaac Bonga (20 de puncte, 5 recuperări), Franz Wagner (18 puncte, 8 recuperări), Dennis Schroder (16 puncte, 12 pase decisive) și Tristan Da Silva (13 puncte).

De partea cealaltă, s-au remarcat Alperen Sengun (28 de puncte), Cedi Osman (23 de puncte, 5 recuperări), Shane Larkin (13 puncte, 9 pase decisive, 6 recuperări) și Adem Bona (12 puncte).

Dennis Schroder a fost desemnat MVP-ul EuroBasket 2025. Această distincție a venit la 2 ani după ce a fost numit MVP-ul Campionatului Mondial din 2023.

Echipa ideală a EuroBasket 2025 este alcătuită din următorii jucători: Dennis Schroder (Germania), Giannis Antetokounmpo (Grecia), Alperen Șengun (Turcia), Franz Wagner (Germania) și Luka Doncic (Slovenia).

Finala mică a EuroBasket 2025 a fost adjudecată de Grecia, după un meci spectaculos cu Finlanda, încheiat cu scorul de 92-89. Liderul elenilor a fost nimeni altul decât Giannis Antetokounmpo (30 de puncte, 17 recuperări, 6 pase decisive).

