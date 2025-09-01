Baschet / SCMU Craiova a pierdut la o posesie ambele meciuri de la Memorialul „Georgel Ziguli“

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova s-a pus în mişcare în această săptămână! Cu un lot schimbat aproape în măsură, oltenii s-au deplasat la Piteşti pentru a participa la Memorialul „Georgel Ziguli“ alături de echipele Corona Braşov, CSO Voluntari şi FC Argeş Basketball. La final s-au înregistrat două înfrângeri, ambele la o posesie.

Ediția a noua a turneului de baschet masculin Memorialul „Georgel Ziguli“, găzduită de Pitești Arena, a fost câștigată de CSO Voluntari, care a învins-o, duminică, în finală, pe FC Argeș cu scorul de 83-81. În finala mică, Corona Brașov a dispus de SCMU Craiova cu 84-81. De asemenea, alb-albaştrii au pierdut şi prima dispută din cadrul turneului, scor 76-79 cu gazdele de la FC Argeş.

În finala mică, Craiova s-a mişcat excelent în faţa Coronei. Majoritatea jucătorilor s-au ridicat la nivelul partidei, chiar dacă sunt abia la început în noua formulă. S-au şi evidenţiat, în special, doi jucători: Dishman, cu 16 puncte şi Sessoms, cu 18!

SCMU Craiova: Țîbîrnă (3 pct), Dishman (16), Pușcașu (2), Robinson (9), Zdanavicius (12), Legget (9), Vida (1), Nistor, Sessoms (18), Ilie (3).

