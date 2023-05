Baschet / SCMU Craiova a încheiat pe șase sezonul! Voluntari ne-a „căsăpit“ și la final

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova a pierdut și meciul din Bănie cu CSO Voluntari, scor 76-61 și astfel se clasează pe locul al 6-lea la finele sezonului. Se pare că nici în ultima rundă nu am reușit să trecem de formația ilfoveană, pe care am învins-o doar de trei ori în acest an competițional, în grupele FIBA și în Cupa României.

Disputa din Sala Polivalentă a fost una fără istoric, oaspeții fiind în permanență cu un pas în fața oltenilor. Craiovenii au alergat încă din primul minut după ilfoveni, dar de fiecare dată s-au împotmolit când sa treacă în avantaj. Voluntari a câștigat primele două sferturi, ce-i drept la diferențe mici, iar la cabine a intrat cu un avantaj destul de mic, de șase puncte, scor 41-35. SCMU Craiova a încercat apoi revenirea în meci, dar a recuperat doar un singur punct cu 10 minute înainte de final. Sfertul al patrulea a fost unul câștigat categoric de trupa lui Bagatskis, alb-albaștrii părând a fi total deconectați de la joc.

CSO Voluntari încheie astfel sezonul pe poziția a 5-a, după doi ani în care a ajuns cel puțin în semifinalele campionatului. SCMU trebuie să se mulțumească cu locul al 6-lea, dar și cu amintirea unui parcurs fantastic în competiția FIBA Europe Cup, unde au ajuns până în Top 16.

Eric Thompson a ieșit în evidență cu un double-double spectaculos format din 19 puncte și 16 recuperări, iar Lucas Tohătan l-a urmat cu 15 puncte, 7 pase decisive și 2 recuperări. Topias Palmi, de la SCMU Craiova, a fost principalul marcator al întâlnirii (23 de puncte, 8/12 din acțiune, 5 recuperări).

