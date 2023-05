Tenis de masă / Carmina Găman (CSU Craiova), prestaţie solidă la CN de Juniori I

În perioada 5-7 mai s-au desfășurat la Arad Campionatele Naționale Juniori I (probele Individuale) la tenis de masă. La această competiţie au participat o mulţime de echipe, dar şi CSU Craiova. Clubul oltean a fost reprezentat de către Carmina Găman, sub îndrumarea antrenorului Vasile Florea, iar rezultatul final nu este unul rău.

La finalul competiţiei, Carmina s-a clasat pe locul al 5-lea, dar, având în vedere că este primul ei an la această categorie de vârstă, se poate spune că rezultatul final e o reuşită. Carmina a debutat în grupe, acolo unde a câştigat un meci (3-1 cu Arina Ionaşcu) şi a pierdut unul (1-3 cu Lorena Dumitru). Craioveanca a ieșit pe locul 2 în grupă și a jucat meci de baraj pentru intrare pe tabloul principal, pe care l-a şi câştigat (3-0 cu Alexandra Comiati).

A urmat evoluţia pe tabloul principal (primii 32), unde a bifat alte două victorii şi implicit calificarea în primele opt sportive ale competiţiei. Carmina Găman le-a învins pe Mădălina Moga, favorita nr.8 (3-0) şi pe Iarina Precup (3-0). Sportiva pregătită de Vasile Florea a pierdut în meciul pentru medalie, scor 0-3 cu Elena Zaharia (favorita nr.1 și campioana europeană și națională la U19), care, într-un final a și câștigat Campionatul Naţional.

Florea: „Acest parcurs ne dă speranţe pentru viitor“

Contactat de GdS, antrenorul sportivei craiovene, Vasile Florea, s-a arătat mulţumit de rezultatul obţinut, dar şi de evoluţia sportivei sale.

„Suntem mulţumiţi de rezultat, pentru că ea e în primul an de juniorat. Acest parcurs ne dă speranţe pentru viitor. Având în vedere că a pierdut împotriva unei sportive de calitate, unei campioane, nu avem cum să ne plângem. Ne-a dovedit Carmina că suntem pe drumul cel bun şi că munca noastră nu este în zadar. Ea este 100% mulţumită de ceea ce a realizat. Acum are şi mai multă încredere în ea. Este prima oară când ajunge la o astfel de categorie atât de departe. Dacă luăm în calcul primele opt jucătoare de la acest Campionat Naţional, şapte fac parte din echipa naţională. Au această activitate internaţională foarte importantă, au acumulat experienţă şi contează mult. Per total a ieşit bine.

Eu o să plec săptămâna viitoare la World Table Tennis (WTT), în Bulgaria, cu lotul naţional U19. Vor participa trei băieţi şi sperăm să avem prestaţii bune. Apoi, în iunie, vom încerca să luptăm pentru Top 16 şi rămâne de văzut dacă vom reuşi“, a punctat Vasile Florea.

