Baschet / Stepanovski: „E cel mai important meci al sezonului pentru noi“

SCMU Craiova este faţă în faţă cu meciului trei al seriei cu UBT Cluj-Napoca, din prima rundă a playoff-ului Ligii Naționale de Baschet Masculin. Ardelenii conduc cu 2-0 după primele dueluri din BTarena, iar disputa din Bănie va avea loc astăzi, de la ora 19.00, în Polivalentă.

Alb-albaştrii au nevoie de o victorie pentru a continua lupta în campionat, iar Vitaly Stepanovski a vorbit într-un interviu despre acest duel, din Craiova. Acesta a ţinut să îi roage pe suporteri să-şi facă drum la Polivalentă, pentru că echipa are nevoie de aportul lor.

„Cu siguranță o să fie un meci greu, pentru că UBT este o echipă puternică, dar am arătat în cele două jocuri de la Cluj că putem să facem față. În special în primul meci am fost aproape să îi învingem. Acum evoluăm acasă și îi rog pe fani să vină să ne încurajeze împotriva unui adversar foarte bun. Trebuie să fim focusați pe tot parcursul meciului și să limităm căderile. În al doilea meci am început foarte bine, dar apoi am avut o perioadă slabă în al doilea sfert și le-am permis să marcheze multe puncte ușoare. Acele greșeli ne-au costat mult și vrem să le limităm în meciul de acasă. Vom avea șansa să câștigăm al treilea meci dacă rămânem concentrați și suntem atenți la recuperări.

Încă se gândesc la o posibilă medalie

E cel mai important meci al sezonului pentru noi. Putem spune că am avut „ghinion” prin faptul că întâlnim Clujul în play-off, dar am demonstrat că putem să ne duelăm cu orice echipă din Liga Națională. Dacă ne dorim să ajungem în lupta pentru medalii, trebuie să știm să jucăm și în fața unor asemenea adversari puternici precum UBT Cluj“, a spus antrenorul Craiovei.

În cazul unui succes marţi seară, SCMU Craiova şi UBT Cluj se vor mai întâni şi joi, în cel de-al patrulea duel.

Citeşte şi: Handbal / A venit și portarul mult dorit! Jovana Risovic, de la Krim direct la SCM Craiova