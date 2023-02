Stepanovski: „Suntem fericiți, dar trebuie să ne focusăm pe semifinala cu UBT!“

SCMU Craiova a ajuns în semifinalele Cupei României 2023 după victoria muncită cu Voluntari, scor 72-70. Acum, oltenii vor avea o misiune şi mai complicată în penultimul act, pentru că adversar va fi campioana UBT Cluj (luni, ora 17.15).

La finalul partidei, antrenorul formaţiei din Bănie, Vitaly Stepanovski, a oferit câteva impresii legate de jocul cu Voluntari şi a explicat ce trebuie să facă elevii săi pentru a fi la capacitate maximă în duelul de luni.

„A fost un meci foarte, foarte greu. Am început bine, după am scăzut nivelul și le-am permis să înscrie multe puncte ușoare și astfel au creat un avantaj pe tabelă. Am rămas în meci până la final și cu o ofensivă foarte inteligentă de pe margine am reușit să îi batem. Suntem fericiți că am câștigat, dar acum trebuie să ne focusăm pe semifinale, fiindcă dăm peste UBT, o echipă foarte bună. Am pierdut ambele meciuri cu ei în Conferința A, dar în Cupa României se poate întâmpla orice. Trebuie să fim pregătiți fizic și psihic pentru acest meci.

Ultimele meciuri au fost dificile pentru noi. Am pierdut pe sirenă cu Rapid, în prelungiri cu Chemnitz, dar azi Dumnezeu a fost de partea noastră. Am meritat asta pentru că am fost mereu uniți. Am aceste acțiuni ofensive în minte, în special pentru finalurile de meci, indiferent că avem nevoie de două sau de trei puncte sau de câte secunde avem pe cronometru. Această fază a mers excelent fiindcă avem un pasator foarte bun în Watson și un pivot de calitate în Nikolic. Ei au făcut exact ce ne așteptam când am vorbit la timeout. Cred că și intrarea lui Cortez Edwards a jucat un rol decisiv în acest meci. Giordan era foarte obosit fiindcă au pus multă presiune pe el, așa că am decis să îi dau datoriile sale lui Cortez, care și-a făcut excelent treaba“, a spus Stepanovski, pentru Baschet.ro.

Citeşte şi: Dulce-i revanșa! SCMU Craiova a învins dramatic Voluntari și e în semifinalele Cupei