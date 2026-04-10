Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu

Fostul mare fotbalist și antrenor Mircea Lucescu, decedat la vârsta de 80 de ani, a fost înmormântat, vineri, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din Capitală, la funeralii participând aproximativ 200 sute de persoane.

Slujba de înmormântare a fost oficiată de un sobor de preoți în această dimineață la Biserica Sfântul Elefterie, cortegiul ajungând apoi la Cimitirul Bellu în jurul orei 12:00.

La sosire, sicriul fostului selecționer acoperit cu drapelul României a fost întâmpinat de fanfara Jandarmeriei Române.

Un detașament al Gărzii de onoare a Jandarmeriei Române a prezentat onorul și a executat trei salve de artilerie. Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal deținea Ordinul Național ‘Steaua României’ în grad de Cavaler, în semn de înaltă apreciere a întregii activități fotbalistice și a performanțelor obținute ca antrenor, distincție pe care o primise din partea Președinției României în 2009.

În momentul introducerii sicriului în cavoul familiei de la intrarea în Cimitirul Bellu, Mircea Lucescu a primit ultimele aplauze de la cei prezenți.

Conform dorinței familiei, participarea la slujba de la biserică cât și la ceremonia de înmormântare de la Cimitirul Bellu a fost strict limitată la familie și invitații apropiați. Cu toate acestea, aproximativ 100 de iubitori ai fotbalului au putut urmări ceremonia de înhumare.

L-au condus pe ultimul drum pe Mircea Lucescu oficialități, conducători de cluburi, antrenori și mulți dintre foștii săi jucători. Printre aceștia s-au numărat foștii fotbaliști Mircea Rednic, Gheorghe Hagi, Ionuț Lupescu, Ioan Ovidiu Sabău, Dănuț Lupu, Marius Șumudică și Florin Constantinovici, foștii finanțatori George Copos, Vasile Șiman și Gigi Nețoiu și politicianul Mircea Geoană.

