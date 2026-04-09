România, triumfătoare în fața Norvegiei în Billie Jean King Cup

Echipa feminină de tenis a României a învins formația Norvegiei, cu 2-0, miercuri seara, în Grupa C a zonei Europa/Africa a Grupei 1 valorice din Cupa Billie Jean King, la Complexo de Tenis do Jamor din Oeiras (Portugalia), după ce Elena Ruxandra Bertea a învins-o pe Malene Helgo cu 3-6, 6-1, 6-3.

Bertea (292 WTA) a avut nevoie de aproape două ore (1 h 55 min) pentru a câștigat duelul cu Helgo (782 WTA).

În primul meci de simplu, Carmen-Andreea Herea (553 WTA) a învins-o pe Katja Wiersholm (fără clasament la simplu), cu 6-3, 6-4.

La dublu se vor înfrunta perechile Ilinca-Dalina Amariei/Carmen-Andreea Herea – Astrid Wanja Brune Olsen/Malene Helgo.

România a câștigat și prima sa confruntare anterioară cu Norvegia, în 1994, cu 3-0, în aceeași fază a competiției.

În primele întâlniri din grupă, România a fost învinsă de Letonia cu 2-1, iar Franța a dispus de Norvegia cu 3-0. Tot miercuri, Franța a trecut de Letonia cu 3-0.

