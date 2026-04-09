Sorana Cîrstea s-a calificat ușor în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro, miercuri seara, după ce maghiara Dalma Galfi a abandonat la scorul de 5-0, în primul set, din cauza unei accidentări abdominale, potrivit site-ului WTA.

Cîrstea (36 ani, 29 WTA), a cincea favorită, a avut nevoie de doar 21 de minute pentru a obține victoria.

Românca o mai învinsese pe Galfi (27 ani, 103 WTA) în singura lor confruntare de până acum, în octombrie anul trecut, cu 7-5, 6-3, în primul tur la Hong Kong.

Cîrstea și-a asigurat un cec de 30.435 de euro și 108 puncte WTA la simplu, iar în sferturi o va înfrunta pe rusoaica Mirra Andreeva (18 ani, 10 WTA), principala favorită, care a dispus, miercuri, de americanca Sloane Stephens, cu 6-4, 6-2.

Citește și: Sorana Cîrstea, calificată în sferturile probei de dublu la Linz (WTA)





