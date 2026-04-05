Mircea Lucescu, din nou la Terapie Intensivă: „Starea pacientului s-a înrăutățit!”

Duminică dimineața, reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB) au transmis un nou comunicat privind starea de sănătate a fostului selecționer, Mircea Lucescu (80 de ani), care a suferit vineri un infarct miocardic acut. Dacă ieri era stabil, starea lui s-a înrăutățit în ultimele ore și a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul in secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public daca situația va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea si demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”, a transmis Spitalul Universitar, într-un comunicar de presă.

După colapsul de duminica trecută, din cantonamentul de la Mogoșoaia și spitalizarea de 5 zile la Universitar, Lucescu se pregătea să fie externat vineri la prânz, însă chiar când i se făceau ultimele analize a făcut un infarct acut. Medicii au reușit să îl stabilizeze și l-au mutat pe secția USTACC (Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat a Pacienților Cardiaci Critici). În cursul nopții de sâmbătă spre duminică a fost mutat la Terapie Intensivă.

