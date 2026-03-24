Atletism / Performanțe remarcabile pentru CSM Craiova la Campionatul Național U16 de la Bacău

În perioada 21–22 martie 2026, municipiul Bacău a găzduit Campionatul Național de atletism U16 în sală, competiție care a reunit unele dintre cele mai promițătoare talente din atletismul românesc. Sportivii din cadrul clubului CSM Craiova au demonstrat determinare, spirit de echipă și un nivel competitiv ridicat, obținând rezultate excelente în probele de ștafetă și fond.

Sub îndrumarea antrenoarei Stef Claudia, sportivii Paraschivu Luca și Drăgan Petru David au avut evoluții deosebite, contribuind la obținerea locului I în probele de ștafetă 4×200 metri și 4×400 metri, la categoria Juniori III.

Rezultate la fel de valoroase au fost obținute și de sportivul Drăgan Tudor, pregătit de antrenorul Stef Sebastian, care a urcat pe prima treaptă a podiumului în ambele probe de ștafetă – 4×200 metri și 4×400 metri. La rândul său, Andrieș Tudor Matei, antrenat de Elena Ilie, a contribuit la succesul echipei prin clasări pe locul I în aceleași probe de ștafetă.

În proba de 3000 de metri, Gherase Mara, pregătită de antrenoarea Sorescu Ileana, a obținut locul III, o performanță notabilă într-o probă solicitantă.

Rezultate solide și la Campionatul Național de alergare pe șosea

Pe 22 martie 2026, la București, s-a desfășurat şi Campionatul Național de atletism în proba de 10 km alergare pe șosea, competiție dedicată seniorilor, unde sportivii au demonstrat rezistență, ritm și o bună pregătire fizică.

Sub coordonarea antrenorului Ionescu Marius, sportivii Mitrică Leonard și Necula Robert au obținut locul al II-lea pe echipe.

De asemenea, Firulovic Denis, pregătit de antrenoarea Cojocaru Cristeana, a contribuit la obținerea locului al II-lea pe echipe în aceeași probă, completând o participare reușită pentru sportivii CSM.

