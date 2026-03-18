Decizie unică în istoria fotbalului! Selecționata Marocului, desemnată campioana Africii la „masa verde“

Selecționata Marocului a fost desemnată câștigătoarea Cupei Africii pe Națiuni, ediția 2025, la ‘la masa verde”, în locul Senegalului, a anunțat Confederația Africană de Fotbal (CAF).

Comisia de apel a CAF a decis, la două luni după o finală haotică, să retragă titlul Senegalului, atribuindu-l Marocului, o hotărâre pe care Federația senegaleză de fotbal a denunțat-o ca fiind ‘nedreaptă’și a anunțat că va face apel.

CAF, care a acționat în urma unei plângeri depuse de Federația marocană de fotbal, a anunțat decizia sa de a ‘declara echipa națională a Senegalului învinsă prin forfait’ în finala pe care ‘Leii din Teranga’ au câștigat-o pe teren cu scorul de 1-0 după prelungiri, ‘rezultatul fiind înregistrat oficial cu scorul de 3-0’ în favoarea Marocului.

Federația senegaleză de fotbal a denunțat ‘o decizie nedreaptă, fără precedent și inacceptabilă, care discreditează fotbalul african’ și a indicat că va iniția ‘o procedură de apel în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv’ de la Lausanne (Elveția), ‘cât mai curând posibil’.

Comisia de Apel a CAF și-a justificat decizia invocând articolele 82 și 84 din Regulamentul Cupei Africii pe Națiuni, care prevăd că dacă o echipă ‘refuză să joace sau părăsește terenul înainte de sfârșitul programat al meciului’, ‘va fi considerată învinsă și va fi eliminată definitiv din competiție’.

Ce s-a întâmplat în finala Cupei Africii din luna ianuarie

Pe 18 ianuarie, mai mulți jucători senegalezi au părăsit temporar terenul în timpul finalei CAN 2025 de la Rabat, protestând împotriva unei decizii de arbitraj. La scurt timp după ce un gol a fost anulat pentru Senegal, arbitrul a acordat un penalty Marocului în timpul adițional al reprizei secunde.

După 15 minute lungi de confuzie, care a dus în cele din urmă la revenirea jucătorilor senegalezi pe teren, și în mijlocul haosului care s-a răspândit în tribune, în timp ce suporterii senegalezi au aruncat proiectile și au încercat să invadeze terenul, extrema marocană Brahim Diaz a ratat penalty-ul controversat. În prelungiri, Senegalul a reușit să obțină victoria grație unui gol marcat de Pape Gueye.

