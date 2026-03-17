Judo / Argint și bronz pentru sportivii de la CSM Craiova la CN U14

De Tiberiu Cocora

Participarea la Campionatul Național U14 de judo, competiție de top la nivel juvenil, s-a încheiat cu rezultate notabile pentru CSM Craiova. Sportivii antrenați de Emil Calafeteanu au obținut două medalii și au confirmat forma bună a clubului.

Cea mai bună performanță a fost obținută de Patrik Budara, la categoria 90 kg (juniori III), sportiv care a urcat pe a doua treaptă a podiumului și a intrat în posesia medaliei de argint, după un parcurs solid.

Pe podium a ajuns și Yanis Păun, la categoria 73 kg (copii), care a obținut medalia de bronz, confirmând evoluțiile bune ale delegației craiovene.

Ambii sportivi sunt pregătiți de antrenorul Emil Calafeteanu, iar rezultatele obținute la București reconfirmă nivelul bun al judo-ului craiovean la nivel juvenil.

