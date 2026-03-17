CS Judo Hercule Craiova, pe podium la Naționalele U14! Eduard Bădiceanu merge la Balcaniadă

În perioada 13-15 martie, la București, s-a desfășurat Campionatul Național U14 de judo, una dintre cele mai importante competiții din țară dedicate tinerilor judoka. La start s-a aflat și clubul CS Judo Hercule Craiova, care a obținut un rezultat notabil prin Eduard Bădiceanu.

Cezar Mălăiescu: „Mă mulţumeşte acest rezultat!“

Elev al Liceului cu Program Sportiv Craiova, Eduard a încheiat competiția pe locul al treilea și a intrat în posesia medaliei de bronz. Grație acestei clasări, tânărul judoka și-a asigurat și calificarea la Campionatul Balcanic U14, care va avea loc în această vară, în Macedonia de Nord.

Antrenorul său, Cezar Mălăiescu, a explicat contextul rezultatului obținut la București și a vorbit despre parcursul elevului său.

„Competiţia a avut un caracter destul de ridicat. S-a desfăşurat foarte bine, iar sportivii s-au ridicat la un nivel bun. În urma participării am ajuns la acest rezultat, o medalie de bronz. Normal că noi ne gândeam la medalia de aur, să ne menţinem titlul, dar am trecut printr-o perioadă mai nefastă care explică situaţia. Eduard a avut o răceală serioasă, care, mai mult ca sigur, a influenţat puţin capacitatea lui fizică, iar pregătirea nu a fost consistentă ca de fiecare dată. S-a văzut o uşoară ieşire din formă, dar, una peste alta, pe mine mă mulţumeşte acest rezultat pentru că ne-a ţinut pe podium şi asta e cel mai important“, a declarat Cezar Mălăiescu, antrenorul sportivului.

Lasă emoţiile deoparte, Eduard!

Cezar Mălăiescu a subliniat și importanța calificării la Balcaniadă, competiție la care Eduard Bădiceanu nu va participa pentru prima dată. Acesta îşi doreşte cu ardoare ca emoţiile competiţionale să dispară în totalitate, pentru ca prestaţia elevului său să fie la un nivel cât mai ridicat.

„Acest podium de la Campionatul Naţional ne asigură şi participarea la Campionatul Balcanic din Macedonia. El a mai fost la o Balcaniadă, dar sperăm ca de această dată emoţiile să nu mai fie la fel de copleşitoare ca prima dată. Ne dorim de la competiţie la competiţie, să ne dispară aceste emoţii. Practic, odată cu acest rezultat de la CN, sperăm ca emoţiile să dispară în totalitate începând cu următoarele competiţii“, a mai punctat Cezar Mălăiescu.

