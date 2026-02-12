JO 2026 / Programul sportivilor români – vineri 13 februarie

Sportivii români vor evolua la biatlon, schi fond și snowboard, vineri 13 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie).
Vineri 13 februarie (ora României):
BIATLON
15:00 – 10 km sprint masculin – finala: George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
SCHI FOND
12:45 – 10 km liber masculin – finala: Delia Reit
SNOWBOARD
11:00 – snowboard cros, feminin, manșa 1: Kata Mandel, Henrietta Bartalis
11:55 – snowboard cros, feminin, manșa 2: Kata Mandel, Henrietta Bartalis
14:30 – snowboard cros, feminin, optimi de finală: Kata Mandel, Henrietta Bartalis (dacă se califică)
15:03 – snowboard cros, feminin, sferturi de finală: Kata Mandel, Henrietta Bartalis (dacă se califică)
15:24 – snowboard cros, feminin, semifinale: Kata Mandel, Henrietta Bartalis (dacă se califică)
15:41 – snowboard cros, feminin, finala mică: Kata Mandel, Henrietta Bartalis (dacă se califică)
15:46 – snowboard cros, feminin, finala mare: Kata Mandel, Henrietta Bartalis (dacă se califică)
